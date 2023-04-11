Türkiye Komünist Partisi Berlin seçim bürosu açıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim bürolarına bir yenisini, geçtiğimiz Pazar günü yapılan açılışla, seçmen yoğunluğunun yüksek olduğu Almanya Berlin’de ekledi.

Berlin’deki parti dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, “TKP Gelir Her Şey Değişir” sloganıyla TKP’nin 14 Mayıs seçimlerine ilişkin Türkiye’de yürütmekte olduğu çalışmalara dair bilgilendirmeler yapıldı.

Yurtdışında oy verme sürecinden ve seçim boyunca sunulabilecek katkılara da değinilen toplantıda TKP’nin Almanya’da ve Berlin’de yaptığı alan çalışmalarından, TKP’nin milletvekili adaylarının katılımı ile gerçekleşecek çevrimiçi toplantılardan bahsedildi.

Jonasstraße 29 adresinde bulunan seçim bürosu Çarşamba ve Cuma günleri açık olacak. TKP Berlin Örgütü yurttaşların TKP ve seçimlere ilişkin sorularına bu adres üzerinden cevaplar verecek, Berlin’de yürütülecek seçim çalışmaları buradan koordine edilecek.