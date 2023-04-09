Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda "Büyük Halk Buluşması" başlığıyla 14 Mayıs seçimleri öncesinde bir buluşma gerçekleştiriyor.

“TKP hakkında her şeyi anlatıyoruz!” denilerek çağrı yapılan buluşmada, TKP’nin seçimden ne beklediği, cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağı, neden devletçiliği savunduğu, din düşmanı olup olmadığı, Mustafa Kemal hakkındaki düşünceleri gibi kendisiyle ilgili çok tartışılan konulara açıklık getirilecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmacı olarak katıldığı buluşmada, Şair Nihat Behram, Müzisyen Gülcan Altan ve Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın sahne alacak. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi adına Thanasis Pafilis, buluşmada konuşma yapacak.

Türkiye’nin her noktasından gelecek 600 TKP milletvekili adayı da buluşmada yerini alırken, TKP emekçilerin sesi olacak adaylarını da bu toplantıyla tanıtıyor.

Binlerce TKP'li ve parti dostu Ankara Atatürk Spor Salonu'nda

Büyük Halk Buluşması: 'TKP gelir her şey değişir'



Türkiye'nin dört bir yanından binlerce yurttaş TKP'nin Büyük Halk Buluşması'ndahttps://t.co/0AKsjGlh7W pic.twitter.com/fJYStM0tZ0 — soL Haber (@solhaberportali) April 9, 2023

Türkiye'nin dört bir yanından TKP dostları Ankara'da

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen TKP'nin Büyük Halk Buluşması'na Türkiye'nin dört bir yanından binlerce TKP üyesi ve dostları katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından TKP dostu 'Büyük Halk Buluşması'nda

'Türkiye'de iyi ki komünistler var'

“Büyük Halk Buluşması”nın sunucusu gazeteci-yazar Enver Aysever, açılış konuşmasında "Çok yakın çevremizde parti genel merkezlerinde birinci sıra, üçüncü sıra paylaşmaya çalışan siyasetçiler var. Bunların bir kısmı da faşist. Burada da Türkiye’nin devrimcileri bulunmakta. Antakyalı bir ailenin çocuğu olarak, burada olarak bir kere daha ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlamış oldum. Türkiye Komünist Partisi, deprem bölgesinde tarihi bir başarıya imza attı. İyi ki komünistler var" dedi.

TKP'nin Ankara'da düzenlediği Büyük Halk Buluşması'nda açılış konuşmasını Enver Aysever yaptı:



'Yakın çevremizde parti genel merkezlerinde 1. sıra, 3. sıra paylaşmaya çalışan siyasetçiler var. Burada da Türkiye’nin devrimcileri bulunmakta.'https://t.co/0AKsjGlh7W pic.twitter.com/ZIttRy51v3 — soL Haber (@solhaberportali) April 9, 2023

Devrimci şair Nihat Behram sahnede

Enver Aysever, açılış konuşmasının ardından sahneye Şair Nihat Behram’ı davet etti.

Komünist aydın Nihat Behram “Kundak” şiirini okudu.

TKP'nin Büyük Halk Buluşması'nda devrimci şair Nihat Behram sahnede



'Ey dünyanın sahibi,

onu sen buldun, söndürme elindeki ateşi,

tutuştur ufkunu karartan kara perdeyi,

kaderini değiştir!'https://t.co/0AKsjGlOXu pic.twitter.com/igvLWVAiM0 — soL Haber (@solhaberportali) April 9, 2023

Sosyalistler destek için salonda

TKP'nin "Büyük Halk Buluşması"na SOL Parti, Devrim Hareketi, Emek Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sosyalist Cumhuriyet Partisi yöneticileri de katılım gösterdi.

Milletvekili adaylarımızla; eşitliğe, emekçilere, ilkeli siyasete inanan binlerce kişiyle #Ankara Atatürk Spor Salonundayız.



Gazeteci ve sanatçı dostlarımız, meslek odaları, siyasi partilerden temsilciler, bizimle birlikte olan herkes; hoşgeldiniz!#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/HD9qN9V566 — TKP (@tkpninsesi) April 9, 2023

Büyük Halk Buluşması’na katılan salondaki binlerce yurttaşla TKP Hatay Milletvekili Adayı Mehmet Alvanoğlu’nun videosu paylaşıldı.

'1 oy Erdoğan gitsin diye, 1 oy Türkiye Komünist Partisi'ne'

Devrim Hareketi, Emek Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sosyalist Cumhuriyet Partisi yöneticileri de katılım gösterdi.

An Vokal'i sahneye davet eden Enver Aysever, "1 oy Erdoğan gitsin diye, 1 oy Türkiye Komünist Partisi'ne" dediğinde salondaki katılımcılar sloganlar ve alkışlarla destek oldu.

Ardından etkinlikte sahneye TKP’nin İstanbul Milletvekili Adayı Haluk Polat’ın şefliğini üstlendiği An Vokal grubu çıktı.

An Vokal'in performansının ardından, TKP'nin İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hilal Ataş, Van Milletvekili Adayı Sinan Ekinci ve Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Hicran Danışan'ın konuşmalarını içeren videolar, buluşmaya katılan yurttaşlarla paylaşıldı.

Orhan Aydın 'Türkiye İşçi Sınıfına Selam' diyerek sahneye çıktı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın sahneye çıktı.

Orhan Aydın, komünist şair Nazım Hikmet'in "Türkiye İşçi Sınıfına Selam" şiirini "Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!" vurgusuyla seslendirdi:

Türkiye İşçi Sınıfına Selam - Nazım Hikmet Türkiye işçi sınıfına selam Selam yaratana! Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam! Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir, haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri. Türkiye işçi sınıfına selam! Meydanlarında hasretimizi haykıranlara, toprağa, kitaba, işe hasretimizi, hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza. Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam! Paranın padişahlığını, karanlığın, yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam! Türkiye işçi sınıfına selam! Selam yaratana!

Orhan Aydın'ın ardından buluşmaya katılan yurttaşlar TKP'nin İzmir Milletvekili Adayı Gizem Batı Ayaz ve Samsun Milletvekili Adayı Tamer Yiğit'in video mesajlarını izledi.

'Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!'

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komite Üyesi ve Yunanistan Parlamentosu Thanasis Pafilis, Büyük Halk Buluşması’na katılan TKP’lileri ve TKP dostu yurttaşları selamlayarak, “Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi adına, Türkiye Komünist Partisi üyelerini, kadrolarını ve dostlarını sıcak, yoldaşça ve militan bir şekilde selamlarız. Partinizin Merkez Komitesine davetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Mayıs ayında iki ülkede de bir hafta arayla seçimler gerçekleşeceğinden dolayı, Türkiyeli ve Yunanistanlı komünistlerin önemli bir seçim mücadelesine girdiği bir dönemdeyiz” dedi.

Pafilis, “Hem Türkiye hem de Yunanistan’daki komünistlere verilen bir oy şu anlamlara gelmektedir” diyerek şunları sıraladı:

Yükselen fiyatlara ve insanların gelirlerini eriten enflasyona karşı bir oy

Halk düşmanı sağcı hükümetler tarafından uygulanan gerici politikalara karşı, ve aynı zamanda sosyal demokrat partiler tarafından yaratılan bu barbarca sistemin değiştirilip insancıllaştırılabileceğine yönelik yanılsamaları mahkum eden bir oy

Özelleştirmelere karşı, maaş ve emeklilik ödemelerindeki kesintilere karşı, sosyal kazanımların ortadan kaldırılmasına karşı bir oy

Emperyalist savaşa karşı, ABD üslerine karşı, nükleer silahlara karşı, NATO ve bütün diğer emperyalist ittifaklara karşı bir oy

Sağcı ve sosyal demokrat, halk düşmanı bütün hükümetlerin uyguladıkları bütün politikalara karşı bir oy.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketine ve Yunanistan’da 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasına değinen Pafilis, “Artık yeter! Halk için çözüm, ara ara trenin makinistini değiştirmek değil, ülkenin üzerinde hareket ettiği hatların kendisini değiştirmektir” ifadeleri kullanarak “Türkiye’nin emekçi sınıfının kendi partisi vardır, bu parti Türkiye Komünist Partisi’dir ve çağrımız seçimlerde Türkiye Komünist Partisi’ne oy verilmesidir. Bugün halkların Türkiye’de, Yunanistan’da, her işyerinde, sendikada, mahallede ve Mayıs seçimlerinde güçlü bir Komünist Partiye ihtiyacı vardır; çünkü ancak bu şekilde ‘her şey değişir’!” çağrısında bulundu.

KKE MK Üyesi Pafilis sözlerini, “Mücadelenizde başarılar dileriz! Yaşasın TKP ve YKP! Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!” diyerek sonlandırdı.

Pafilis'in konuşmasının ardından sanatçı Senan Kara videosu yurttaşlarla paylaşıldı.

TKP'ye dünyanın dört bir yanındaki sosyalist partilerden dayanışma mesajı

TKP'nin "Büyük Halk Buluşması" için dünyanın dört bir yanındaki sosyalist partilerden TKP'ye destek ve dayanışma mesajları geldi.