TKP milletvekili aday listesini açıkladı

Türkiye Komünist Partisi, 14 Mayıs seçimleri öncesi dün Ankara'da yaptığı 'Büyük Halk Buluşması' sonrası milletvekili aday listesini açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin seçim öncesi dün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği seçim buluşmasına binlerce kişi katılırken, buluşmanın ardından milletvekili aday listesi de açıklandı.

İşte TKP'nin 81 ilde ve tüm seçim çevrelerinde gösterdiği adayların tam listesi:

ADANA

UMUT SERÇE • Muhasebe İşçisi

SEÇİL ÖZKARA • Lojistik İşçisi

SERHAN SADİ KOCAMAN • Mağaza İşçisi

ŞEVVAL SOYLU • Turizm Emekçisi

MERT SERÇE • Motokurye

ÖZGÜN DİNCEL • İşçi

HÜSEYİN ALPAN • İnşaat Mühendisi

KUBİLAY ALTUNTAŞ • İktisatçı

CİHAT DULUKLU • Mali Müşavir

EREN YARAT • İnşaat Ustası

GÜRSEL BAYRAM • Boya İmalat Ustası

MEHMET CAN ATAŞ • Esnaf

MURAT SARIKCI • Motokurye

YUSUF AKMAN • Motokurye

HALİL BAKIR • Çiftçi

ADIYAMAN

ALİ YILMAZ • Mermer Ustası

ALİ ÜREGEN • Emekli

ZELAL TOKMAK • Tekniker

NURHAK ŞENOL • Esnaf

HÜSEYİN TAŞ • Öğrenci

AFYONKARAHİSAR

UMUT KILIÇ • Avukat

MUSTAFA BEKTEŞ • Emekli

BALI GÖLÇÜK • İşçi

ESRA KALMUOĞLU • Öğrenci

HÜSEYİN ERYÜZ • Esnaf

RIZA EMİR • Emekli

AĞRI

TURAN BALÇOK • Çiftçi

FERMAN SAÇAR • Öğrenci

SEDAT ŞAHBAL • İşçi

MURAT TANKSAVAR • İşçi

AMASYA

ERSİN EROL • Turizmci

ÖZGÜR HÜSEYİN AKIŞ • Gayrimenkul Danışmanı

ONUR KİLİÇ • Seyahat Danışmanı

ANKARA 1. BÖLGE

ZEYNEP BOLAT ÜNAL • Ev Emekçisi

TOLGA KÖKSAL • İşçi

İREMSU BALCI • Öğrenci

GÜVEN AKTAŞ • Emekli

ŞENAY KEÇECİ • Teknik Ressam

FATMA KORUR • Mimar

HİCRAN DANIŞAN • Ev Emekçisi

ZEHRA CANAN • Ev Emekçisi

ASUMAN ALKOYAK • Emekli

YILDIZ ÜNAL • İşçi

GÜLDANE GÜNDÜÇ • Emekli

IŞIN SAKALLI • Hasar Danışmanı

ULAŞ KARA • Serbest Meslek

ANKARA 2. BÖLGE

LEMAN ARDOĞAN • Mimar

YASİN ÇALIŞ • Turizm İşçisi

COŞKUN GÖK • Serbest Meslek

YUSUF ŞAYLAN • Emekli

BURAK EFE DİRİM • Mühendis

FERHAT ŞAHİN • Gayrimenkul Danışmanı

AYŞE ÇETİN • Öğrenci

MUSTAFA KOZANLI • Emekli

BOTAN KIZILKAYA • Veteriner Hekim

YASEMİN TIĞIN • Emekli

HASAN ATA YIKAR • Müzisyen

ANKARA 3. BÖLGE

MENDERES GÜNDÜZ • Muhasebeci

BAYRAM ULUAD • Öğretmen

HÜSEYİN ÖZTÜRK • Emekli İşçi

ZORLU PAKSOY • Uzman Hekim

İLTER ASLANER • Dizgici

ASLITÜRK ÇALLI • Öğrenci

RAŞİT SEYMEN • Emekli Memur

SERKAN İĞDE • İşçi

RUHİ UYAR • Muhasebeci

MAHİR BAYRAM • Öğrenci

OKAN KELEŞ • Motokurye

ARDA YAVUZ • Öğrenci

ANTALYA

NAZLI ECE MUTLU • Turist Rehberi

BİLAL DOĞAN • Avukat

GÜLSEREN KILIÇCIOĞLU • Sağlık Teknikeri

KEMAL KÜÇÜKKOÇKAYA • Serbest Meslek

DİLEK DEMİR • Emekli

HAYDAR YILMAZ • Emekli

HATİCE KIRAL GÜRKAN • Mali Müşavir

MEHMET YILDIZ • Elektrik Teknikeri

MEHMET AKSOY • Emekli

SEVİL UÇAR • İşçi

OSMAN OZAN KAPAR • Öğrenci

SEVİMNUR AYDIN • Öğrenci

DURALİ KAPAR • İşçi

CANEL DURAK • Avukat

CANER GÖKMEN • Müzisyen

ELFİYE NARİN • Terzi

AYŞE KILINÇ • Çiftçi

ARTVİN

SEMRA YAVUZ KAVAZ • İşçi

RESUL DURAN • İşçi

AYDIN

ALİ YENİOCAK • Hekim

BURAK ÖZDEMİR • Avukat

İRFAN ERTEL • Ressam

HATİCE YUMLU • Emekli

YÜCEL AYDOĞAN • Çiftçi

BİLGE PINAR AKKAYA • Öğrenci

OSMAN İLKER AKIN • Turizm İşçisi

CELAL TURGUL • Emekli

BALIKESİR

TAMER YILMAZ • İşçi

RAMAZAN KARADAŞ • Emekli

HÜSEYİN ÖZCAN • Ziraat Mühendisi

FİKRİYE ERİL ADIGÜZEL • Avukat

MEHMET NAYIR • Emekli

SEYİT MEHMET YALÇIN • Emekli

AHMET DÖNMEZ • Emekli

SİNAN DALKILIÇ • Emekli

AHMET GÜNAYDIN • Mühendis

BİLECİK

AYCAN ERCAN • İnsan Kaynakları Uzmanı

GÜRKAN ŞAHİNTÜRK • Öğrenci

BİNGÖL

MEHMET ALİ SAMUK • İşçi

SEDAT GÜL • İnşaat Mühendisi

NECATİ KARAKUŞ • Öğrenci

BİTLİS

MUNASIM MERT • İnşaat İşçisi

OSMAN İLHAN • Öğrenci

UMUT DENİZ KARAKUŞ • Dijital Pazarlama Müdürü

BOLU

AZİZE ERGÜN • Esnaf

SERPİL YAMAN • İşçi

MEHMET YAŞAR • Çoban

BURDUR

AYTAÇ TOPUZ • Tiyatrocu

YAŞAR SERT • Emekli

ÖZGÜR CUMHUR ZEYBEK • Esnaf

BURSA 1. BÖLGE

SAMET TOPSEVER • Otomotiv İşçisi

HEDİYE DEMİR • Tekstil İşçisi

TUNCER ÇOLAK • Metal İşçisi

DERMAN GÜNDOĞDU • İşçi

GÖKHAN HAYAT • Turizm İşçisi

SEVİL ÖZKUL • Mali Müşavir

GÜLSEV DİRİK • Emekli Hemşire

MUHARREM YALÇINKAYA • Bilişim Emekçisi

SEMİH HASTÜRK • Tekstil İşçisi

ALİ SERHAT CİZRELİOĞULLARI • Muhasebeci

BURSA 2. BÖLGE

FIRAT CAN GÜNGÖR • Avukat

ASUMAN TANJU HÜRCAN • Emekli Adliye Memuru

İSMAİL ÖZSOY • Şoför

BARIŞ ERAKKUŞ • Metal İşçisi

ULAŞ BAŞOĞLU • Metal İşçisi

YENAL ÇINAR • İşçi

ULAŞ ACAR • Avm İşçisi

UĞUR ÇATALTEPE • İşçi

NURETTİN ATIŞ • Kasap

ERTAŞ ŞAHİN • Garson

ÇANAKKALE

NEVİN ASLAN • İşçi

EFTAL YILDIRIM • Hekim

ÖMER ÜSTÜN • Döşeme İşçisi

REYHAN YILDIRIM • Yazar

ÇANKIRI

NAHİDE ÖZKAN • İşçi

HABİBE ALKAN • İşçi

ÇORUM

EROL CELEP • İşletmeci

BÜLENT ÜNAL • İşçi

ÇAĞDA ÜLKER • Satış Danışmanı

ANIL OVACIK • Öğrenci

DENİZLİ

ÖZGÜR DAĞ • Döküm İşçisi

HÜLYA SÜZÜK • Emekli Öğretmen

HALE TÜBLEK • Tiyatrocu

GÜLÇİN İŞMEN • Emekli

CEM YARKIN • Müzisyen

ALİ DÜNDAR • İşçi

ARZU SENA TOPUZ • Avukat

DİYARBAKIR

ÖMER NECMİ HATİPOĞLU • Öğretmen

ZÜLKÜF HATUNOĞLU • Esnaf

ZEYNEP DEMİREL HATUNOĞLU • Tekstil İşçisi

EVİNDAR TÜRK • Muhasebeci

HELİN KAYA • Öğrenci

ABUZER GÖRGÜÇ • Öğrenci

KAAN İNCELER • Öğrenci

AYŞE BULUT • Emekli Öğretmen

UGAN GÜRLEK • İşçi

DAMLA BAYTEKİN • Şehir Plancı

YASİN AKİNCİR • Öğrenci

LEYLA BEYAZTAŞ • Mühendis

EDİRNE

AYÇE İDİL ÖZDEN • Öğrenci

NURHAN AKYÜZ • Emekli Öğretmen

MUAMMER ALAN • Emekli Öğretmen

MUSTAFA ALAN • Ziraat Mühendisi

ELAZIĞ

DİDEM KURTULMAZ • Sosyolog

MUAMMER CAN KORKOR • Avukat

ADNAN ATAY • Tekstil İşçisi

VOLKAN EMRE ÇALI • Makine Mühendisi

MERT ŞAHİN • Tekstil İşçisi

ERZİNCAN

DİLEK AYDOĞDU • Mali Müşavir

KADİR KOÇ • İşletmeci

ERZURUM

ENGİN KUŞ • Çiftçi

ESHAT AYDIN • İşçi

LÜTFİ TOPRAK • İşçi

EYUP AYDIN • İşçi

EYLEM ÖZER • Öğrenci

KADİR PEKGÜZEL • Öğrenci

ESKİŞEHİR

CELAL ÖNGEL • Emekli İşçi

DURSUN ALKAN • Emekli

TAYLAN FERHAT ADIGÜZEL • Öğrenci

BERKAN KAPLAN • Esnaf

MUHAMMED MUSTAFA YAZGAN • Kurye

MÜBECCEL KESER • İşçi

GAZİANTEP

SUAT AYAZ • Esnaf

BARIŞ FIRAT • Ziraat Mühendisi

HAYRİ KIRICI • Esnaf

AYSEL KAHRAMAN • Ev Emekçisi

DENİZ KAHRAMAN • Aşçı

EREN LADİKLİ • Sosyal Hizmet Uzmanı

HAFİZE KAZCI • Gazeteci

AHMET KAYA • Jeoloji Mühendisi

SERHAN ERKANLI • Öğrenci

ALİ KADİR OĞUZ • İş Güvenliği Uzmanı

SELDA ÖZDEMİR • Muhasebe İşçisi

ALPER SOLAK • Öğrenci

ÖZLEM OLGEÇ • Ev Emekçisi

NADİR YAVUZKAN • Fizikçi

GİRESUN

ALİ HAMDİ SAVAŞ • İnşaat Teknikeri

GÜNAY BAŞKAN • Ev Emekçisi

MUZAFFER EREN ÖZ • Öğrenci

ARZU YEŞİL • Ev Emekçisi

GÜMÜŞHANE

RABİA SULTAN ÇELİKBAŞ • Öğrenci

NECİP KARATAŞ • Bilgi İşlemci

HAKKARİ

BAYKURT OLGEÇ • İşçi

DAMLA AKYÜZ • İç Mimar

AYDEMİR SERTBARUT • Emekli Asker

HATAY

İSMAİL TEKTAŞ • Kasap

MEHMET ALVANOĞLU • İşletmeci

İSMAİL NERGÜZ • Tercüman

ALİ KİRACI • Esnaf

MEHMET ÖZTÜRK • Şoför

BELGİN ALKAN • Eczacı Kalfası

HASAN ŞİRİN • Sabuncu

MELİSA YENİOCAK • Öğrenci

DENİZ MENGÜLLÜOĞLU • Gastronomi Uzmanı

MEHMET CEYLAN • Biyokimya Mühendisi

ÖZGE BAŞTÜRK • Mühendis

ISPARTA

HASAN EROL EROĞLU • Hekim

MUNZUR BABA TAŞKIRAN • İnşaat Mühendisi

ÖZKAN BARAN OKTAY • Öğrenci

ULAŞ ÜMİT URAL • Öğrenci

MERSİN

KERİM USLU • Çiftçi

ZÜHAL KURT • Eczacı

CENGİZ AHREZ • İşçi

DERYA DEMİR • Avukat

YUSUF DENGİZ • Balıkçı

FERHAT OĞUL • Emekli İşçi

FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ • Su Ürünleri Mühendisi

FADİME İNCİ ÖZKAN • Emekli Öğretmen

CEMAL KURT • Kahveci

SELİN YİĞİTBAŞ • Çocuk Gelişimi Uzmanı

DERMAN ÖZGÜR • Hasta Kayıt Yetkilisi

YİĞİT ACUN • İşçi

BERJEN ELÇİ • İş Zekası Danışmanı

İSTANBUL 1. BÖLGE

İLYAS SALMAN • Tiyatro-Sinema Oyuncusu

HİLAL ATAŞ • Rehber Öğretmen

ÖMÜR YAŞAYAN • Çevre Mühendisi

TUĞBA ŞENOL • Motokurye

CELAL KAYA • Merket İşçisi

FULYA GİRGİNER • Elektronik Mühendisi

MELİKE EFENDİOĞLU • Emekli Öğretim Görevlisi

HALİDE SANİYE BAŞARAN • Emekli İnşaat Mühendisi

AHMET DENİZ YILDIZ • Sosyal Bilimci

UMUT ÖZAKDAĞ • İşçi

ŞAFAK KORKMAZ • Makine Mühendisi

EDANUR FIRTINA • Yazılım Mühendisi

FERHAT KAYRAN • Tekstil İşçisi

MUSTAFA OĞUZ KAVALA • İktisatçı

GÜRSEL KOÇ • Esnaf

KUNTAY OR • Makine Teknisyeni

KERİM MURAT KARTARİ • İnşaat Mühendisi

TULUĞ ÜNLÜTÜRK • Tasarımcı

OĞUZ ÇORAK • Tv Yayıncısı

ATİLLA ÖZDEMİR • Hekim

GÖNÜL KARACA • Temizlik İşçisi

ÖZGE KONDAKÇI • Kuaför

MESUT EREN • Ressam

MAHİR ADIGÜZEL • Emlakçı

ERKAN KÜÇÜKŞAHİNOĞLU • Grafiker

ÇAĞDAŞ BİNAY • Vinç Operatörü

SERHAT YILMAZ • Gazeteci

TURAN SULUDERE • Belediye İşçisi

GÜLŞEN BABACAN • Öğrenci

MESUT GÜLÇİÇEK • Muhasebe İşçisi

MEHMET YAVUZKAN • Emekli

AYNUR YILDIZ • Pikocu

ŞEHRİBAN BERİVAN PEKTAŞ • Öğrenci

MERİH DELİBALCI • İşçi

EFE ERDENAY BIRASOĞLU • Öğrenci

İSTANBUL 2. BÖLGE

SENEM DORUK İNAM • Eğitmen

MELTEM BAŞBUĞ YAZICI • Diş Hekimi

HALUK POLAT • Müzisyen

MUSTAFA BUĞRA ÜSTÜNDAĞ • Eczacı

AHMET BATUR • Makine Mühendisi

TUĞBA ALPASLAN • Turizm İşçisi

TEKİN KARAKUŞ • Kargo İşçisi

GÜLSEN KUŞ • Emekli

ÜNSAL USLU • Makine Mühendisi

ERGİN MERTER • Emekli

ELİF HELVACIOĞLU • Sosyolog

MEVHİBE KARDELEN PİNAR • Müzisyen

OZAN CAN • Öğrenci

AZAT TAŞDEMİR • Motokurye

MEHMET OKUROĞLU • Tiyatrocu

AYŞE NUR UYMA • Öğretmen

FİLİZ AÇAR • Satınalma Yöneticisi

SEVİL KETEN • Emekli Terzi

MUSTAFA ÖZGÜR ÖZKAN • Muhasebe Uzmanı

DOĞA DİRİKAN • Öğrenci

ŞEYMA TİRYAKİ • Öğrenci

ERDİ AYDOĞDU • Öğrenci

NİLAY YERLİ • Öğrenci

EMİNE ÇİĞDEM ÇAYIRLI • Öğrenci

HAKKI KÖSE • Uzman Hekim

MUSTAFA KALKAN • Tiyatro İşletmecisi

ADNAN KEMAL BAŞARAN • Turizmci

İSTANBUL 3. BÖLGE

ORHAN GÖKDEMİR • Gazeteci-Yazar

MUSTAFA MERT DOĞAN • Avukat

HALE MİLDAN • Antropolog

GAMZE SUNAR • Muhasebeci

MURATHAN DEMİRCİOĞLU • Gazeteci

ERGÜN KOÇKAYA • İşçi

SALAHİTTİN ASLAN • Ayakkabıcı

ATAKAN BOYOĞLU • İşçi

ULAŞ ŞAHİN • Esnaf

TURABİ KOÇ • Kule Vinç Operatörü

YELİZ TAN • Tekstil İşçisi

KEMAL DALKIR • Ayakkabıcı

İLKER TÜRKER • Lojistik Sorumlusu

VOLKAN BORA UĞUR • Avukat

NURHAYAT KESER • Anaokulu Öğretmeni

PINAR DİKMEN • Muhasebe İşçisi

EKREM EKİNCİ • Takı Tasarımcısı

MURAT KIRICI • Bilgi İşlem Uzmanı

AYŞENUR HANLI • Öğrenci

ÖNER COŞTU • İşçi

MURAT KILIÇ • Mali Müşavir

OSMAN SERKAN DÜZ • Editör

DUYGU TÜMER • Muhasebe İşçisi

İDİL BİRBİLEN • Öğrenci

ALİ SEÇER • Mühendis

AHMET ENGİNBAĞ • Taksici

MAHMUT FURKAN KESEN • Öğrenci

ORHUN ALP KUYUCU • Yazılımcı

FEYRUZ CEBİROĞLU • Serbest Meslek

ALİ POLAT • Belediye İşçisi

KIVANÇ İBRAHİM ÜNLÜTÜRK • Öğretim Görevlisi

DUYGU KARADENİZ • İnsan Kaynakları Uzmanı

ERHAN KIŞKAN • Nakış İşçisi

DENİZ AKGÜN • Muhasebe İşçisi

MUSTAFA GÖKHAN ŞANLI • Makine Mühendisi

ABDULKADİR EGE SORKUN • Kurgu Editörü

İZMİR 1. BÖLGE

KEMAL İBRAHİM OKUYAN • Siyasetçi-Yazar

GİZEM BATI AYAZ • Biyo Mühendis

CEM YANAR • Ofis İşçisi

ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ • Kimyager

ULAŞ ERDOĞAN • Eczacı

ESEN GÖKTOĞAN • Ekonomist

DUYGU BENZER • Turizmci

HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER • Muhasebeci

GÜLSEREN ATAL • Emekli Hemşire

EMEL RONA ÇETİN • Ziraat Mühendisi

ZAFER YILDIRIM • Yüksek Kimyager

MUSTAFA TOPTAŞ • Halı Eksperi

EYÜP OZAN ÇAYHAN • Metal İşçisi

EGE KAPLAN • Öğrenci

İZMİR 2. BÖLGE

GÜLPERİ PUTGÜL KÖYBAŞI • Hekim

ÜLFİYE ULUDAĞ • Tekstil İşçisi

RAHMİ RENÇBER • Emekli Müfettiş

ATİLLA IŞIK • İşçi

CENK KAVUT • Diş Hekimi

ERSEL ALDABAK • Avukat

CEM GÖNENÇ • Emekli Hekim

ONUR ÇELİKTAŞ • Motokurye

NURCAN TABAN • Ziraat Mühendisi

FARUK DEMİR • Esnaf

HATUN ÖZEN • İşçi Emeklisi

METİN AYGÖREN • Üretim Sorumlusu

NEŞET PEHLİVAN • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı

BERAT DOĞAN • Öğrenci

KARS

BARIŞ ŞAYİR • İşçi

EREN SELANİK • Avukat

ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU • TV işçisi

KASTAMONU

ULAŞ ÖZER • Müzisyen

SELÇUK TAN • İşçi

HAKAN BULUT • Serbest Meslek

KAYSERİ

ALİ RIZA AYDIN • Emekli AYM Raportörü

SEVDA ÇİÇEK • Öğrenci

FATMA İPLİKCİ • Ev Emekçisi

HAVİSE ATLIHAN • Emekli Öğretmen

NEZİHE ÖZDEMİR • Emekli

BERKAN KARAKAYA • Öğrenci

MUHAMMED BAYRAM • Makine Operatörü

MURAT KARAKAYA • Müzisyen

MELİH CAN GÖKMENOĞLU • Makine Mühendisi

BERFİN GİŞİOĞLU • Öğrenci

KIRKLARELİ

EFE ÖZDEMİR • Öğrenci

BERKE ÖZDEMİR • Mühendis

ONUR ERKÖSE • Mühendis

KIRŞEHİR

ABDULKADİR DAĞISTAN • Emekli

HANDAN SEVİM DEMİRAYAK • Mali Müşavir

KOCAELİ

AYDANER AKTAŞ • Metal işçisi

RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ • Lojistik İşçisi

ÖNDER ERGİNER • Elektrik Mühendisi

VİLDAN ZEYNEP SAYINER • Emekli

TARIK BOZKURT • Emekli

YAŞARGÜL OYMAK • Terzi

AYŞE ŞİMŞEK • Öğrenci

GÜLNUR ANLAR • Emekli

MEHMET KILIÇ • Döküm işçisi

ERDOĞAN BOZTEPE • Oto Tamir Ustası

ÖNER ADA • Forklift operatörü

FERHAT AYGÜN • Motor Mekanik Ustası

FATİH BEYAZTAŞ • Öğrenci

DAMLA KARABULUT • Lojistik işçisi

KONYA

ZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK • İşçi

YUSUF ERDOĞAN • Reklamcı

DAMLA NUR ÇARMIZOL • Öğrenci

LÜTFİ DİLEK • Emekli İşçi

İSACAN ARSLANHAN • Esnaf

MEHMET AVCI • Emekli

CENK SAMET ER • Öğrenci

MİNE ÇAKIR • El Sanatları İşçisi

ŞENER ŞİMŞEK • İşçi

ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALGA • Mobilya Ustası

REFİKA POLAT • İşçi

MUSTAFA BAŞ • İşçi

FATMA YAREN YAZICI • Öğrenci

NİYAZİ BATMAN • Kaynakçı

SERDAR DİKERKOL • İşçi

KÜTAHYA

FURKAN BİLGİ • Öğrenci

FURKAN OKULEVİ • Öğrenci

MAKBULE BOZKUR • Öğrenci

OĞULCAN KUTAY KIVANÇ • Öğrenci

YILDIRAY ERDOĞMUŞ • Öğretmen

MALATYA

FERHAT TUNÇDEMİR • Beden Eğitim Öğretmeni

ZÜHAL DOĞAN • Öğrenci

HÜSNE YAŞAR • Emekli

MERT KEÇECİ • Öğrenci

ŞİRVAN GÜNGÖRMEZ • Heykeltraş

İSMAİL MURŞİL • Emekli

MANİSA

TURGAY TUNÇ • İmalat İşçisi

MURAT YEŞİL • İş Güvenliği Uzmanı

MERYEM OSKAY • Terzi

ADİL DÜZEN • Emekli

MAHMUT DÖLEK • Öğrenci

MEHMET HOROZ • Madenci

MEHMET OZAN ÇETİN • İşçi

ALİ DÜNDAR • Öğretmen

MUHAMMET ÖZER • Öğrenci

HALİL KİLİMCİ • Emekli İşçi

KAHRAMANMARAŞ

AHMET BALIK • Tesisatçı

ALİ MERT CANEL • Öğrenci

VEYSEL SOLAK • İnşaat İşçisi

EVREN CANLI • Elektrikçi

İLYAS DERMAN BOZTOK • Hekim

MÜMTAZ AKTAŞ • Hekim

ŞENAY MERMİ • Ev Emekçisi

ÖZGÜR ÇIKIN • Avukat

MARDİN

ÖZKAN ÖZTAŞ • Gazeteci

MURAT HİÇBEZMEZ • Esnaf

AYŞEGÜL DEMİR • İşçi

BAHAR SOLUM • İnşaat Mühendisi

ÇİĞDEM KARAPINAR • Muhasebeci

DİLARA NUR TİRYAKİ • Öğretmen

MUĞLA

AHMET AKSÜT • Avukat

ARZU KOÇAK • Aşçı

DÜZGÜN NARİN • Emekli

DERYA YETKİN • Gayrimenkul Danışmanı

MUTLU TUNCAY • İşçi

MUSTAFA BATUK • Emekli

AYŞE VURAL • Emekli Bankacı

MUŞ

FATMA ASLAN • Ev Emekçisi

SARGIN ULAŞ TUNABOYLU • İşletmeci

İBRAHİM HALİL YALÇIN • Hekim

MEVŞEHİR

IŞIK ALTUĞ • Emekli Öğretmen

YELİZ KARACA • Öğrenci

ÖZGÜR SELVİ • Ziraat Mühendisi

NİĞDE

TUĞÇE SEZEN GEDİK • Danışman

BERK BAŞAR • Öğrenci

CEM BUKSUR • Öğretmen

ORDU

ZİKRİ DEMİRÖZ • Fındık  İşçisi

GÖKSEL GENÇ • Baklava Ustası

SEMRA ÖZDEMİR • Emekli Hemşire

ÖZKAN BAĞDU • Depo İşçisi

BARIŞ ÖZBAY • Avukat

DUYGU SEZER • Sigorta Eksperi

RİZE

EMİNE EMİN • Emekli Memur

SULTAN VEDAT BAŞKAN • Boyacı

ARİF HİKMET BASA • Emekli Muhasebeci

SAKARYA

GÜVEN ALTUN • Mobilya Teknikeri

ECRİN KÖKLÜ • İnşaat Mühendisi

VOLKAN DAĞLI • Eğitimci

DERYA ÜNLÜ • Turist Rehberi

NACİYE GÖKSUN ÖZHAN • Tasarımcı

NALE EYLİK • Emekli Bankacı

EREN DEĞİRMENCİ • Avukat

GÖKHAN DİNÇ • Hayvan Kuaförü

SAMSUN

TAMER YİĞİT • Metal İşçisi

ADEM AYKAN • Esnaf

GÜLSER AKSOY • Emekli

KEMAL MURAT KIRÇALI • Liman İşçisi

FERDİ AK • Saha Görevlisi

SEDAT KASIMOĞLU • İşçi

RAMAZAN İNAN • İşçi

NECDET BULUT • Reklamcı

TOLGA KAAN ATEŞLİ • Gazeteci

SİİRT

GÜLTEN GÜLEL • Ön Muhasebe İşçisi

ERKAN YÜCEL ARSLAN • İktisatçı

EMRE TÜRKER • Makine Mühendisi

SİNOP

EMİNE ARZU KAYHAN DİZDAROĞLU • İktisatçı

NAZIM HİKMET EKMEKÇİ • Eğitimci

SİVAS

ALİ KEMAL ÜNAL • Emekli

ALİ HAYDAR ÇELİK • Tarihçi

HAZAL SULTAN ÖZTÜRK • Jeofizik Mühendisi

CİHAN POLAT • Bilgisayar Mühendisi

YALÇIN CUĞ • Gazeteci

TEKİRDAĞ

YELİZ KARBUZ • Eczane Teknikeri

MEHMET BAYIRLI • Emekli Öğretmen

MUHSİN ZAMAN • Baklava Ustası

POLAT ONAR • İşçi

İDİL ZEYNEP ÖZTÜRK AKTAŞ • Avukat

HASAN KOÇAK • Makine Teknikeri

SADIK ÇİÇEK • İşçi

İLHAN SÜLÜN • Emekli

TOKAT

ÖMER FARUK ATİK • Esnaf

ALİ GÜLEL • Emekli

YÜCEL ACAR • Bilgisayar Mühendisi

YILDIZ BİLDİK • Bilgisayar Öğretmeni

ZİYA GÜNEY DOĞAN • Öğrenci

TRABZON

AHMET BİRİNCİ • Öğrenci

METEHAN KARAKAYA • İşçi

ÖZGÜR MURAT BÜYÜK • Avukat

RIDVAN MURAT GÖKAY • Emekli

SERİME KARATAŞ • Muhasebe İşçisi

SEVDA KIRAN • Muhasebe İşçisi

TUNCELİ

CELAL ATEŞ • Emekli

ŞANLIURFA

ÖMER POLAT • Tarım Teknikeri

ORHAN KURULDU • Esnaf

İDRİS YAVUZ • Sanatçı

HALİL ÇALIŞKAN • Makine Operatörü

İSMAİL YILDIRIM • İşçi

MAHMUT AKYÜREK • Dokumacı

METİN POLAT • Tekstil İşçisi

ABDULLAH SERKAN KURULDU • Serbest Meslek

ERCAN DİRİL • Serbest Meslek

EMRAH DAĞ • Serbest Meslek

OSMAN DAMAR • Spor Yöneticiliği

SEVDA ACARLAR • Ev Emekçisi

FERİDUN GÜLLÜ • Emekli

NERİMAN KESKE • Planlama Ve Geliştirme Uzmanı

UŞAK

TUĞBA ÇEKİCİ • Muhasebeci

ERHAN EVRAN • Esnaf

ONUR VARMAZ • Yapı Ressamı

VAN

ZAFER BARLIK • Müzisyen

SİNAN EKİNCİ • Psikolojik Danışman

BARAN ETİK • Öğrenci

BURAK AKTAŞ • Çağrı Merkezi İşçisi

NURGÜL DEMİRAY • Öğrenci

NAZLI FIRAT • Öğretmen

ONUR YILMAZ • İşçi

BANU YILDIRIM • Yazılımcı

YOZGAT

ERHAN ALTINKAYNAK • Avukat

AYBÜKE KARA • Hemşire

BİLAL AKYÜZ • Sosyolog

AZMİ AKBAŞ • Elektrik Teknisyeni

ZONGULDAK

ÖVÜNÇ BALLI • İşletmeci

EŞFAK KINIK • Emekli

LEVENT GÖK • Yazılım Geliştirme Uzmanı

BETÜL AYDIN BAŞ • Emekli

ALİ ÜŞÜMEZGEZER • Kitapçı

AKSARAY

ADNAN KAYNAK • İnşaat Ustası

ESEN ZENGİN • Ev Emekçisi

MEHMET DEMİRAYAK • Öğretmen

MUSTAFA ERDOĞAN • Elektrikçi

BAYBURT

SÜLEYMAN SÜMBÜL • Ziraat Yüksek Mühendisi

KARAMAN

İBRAHİM KÜÇÜK • Esnaf

UĞUR YAZICI • Avukat

İSMET DEMİRBAŞ • İşçi

KIRIKKALE

İSMAİL HAKKI GÜLER • Emekli

PERİHAN ÇOKER ÇETİNKAYA • Emekli Bankacı

FATMA SİNEMCE ŞAHİN • İşçi

BATMAN

MUHLİS GEÇİT • İşçi

PERVİN TİRYAKİ • Matematikçi

AHMET MURAT AKGÖZ • Kurgucu

ALİ GÜNEY YAKAR • Arkeolog

AYGÜN BENLİ • Yazılımcı

ŞIRNAK

BİLAL BUĞRAHAN AYDIN • Kurgucu

İSMAİL CAN ATEŞ • Yazılımcı

YAĞMUR BÜŞRA EKİNCİ • Metin Yazarı

MUSTAFA NURİ SAV • Mühendis

BARTIN

SELAMİ DEMİRKAN • Esnaf

GÖZDE DEMİRAL • Mühendis

ARDAHAN

İRFAN AVŞAR • Traktör Tamircisi

MURAT ÖZDEMİR • İşçi

IĞDIR

MEHMET BÖREKCİ • Çiftçi

ECEM KÜÇÜKDERE • Öğrenci

YALOVA

VAHİT ATAM • Emekli

HÜLYA YILDIZ • Hasta Bakıcı

GÖKTUĞ ERÖZTÜRK • Muhasebe İşçisi

KARABÜK

CEM TAYLAN ERDEN • Uzman Hekim

MEHMET ÖZBAĞCI • Öğrenci

AYSEL AYDOĞDU GÜNDÜZ • Muhasebe İşçisi

KİLİS

PETEK SERÇE • Öğrenci

MEHMETCAN ERGÜNÖZ • Öğrenci

OSMANİYE

ERHAN KURT • Eczacı

MURAT KÖKEN • İşçi

SONER ÇELİKBAŞ • İşçi

OZAN SABUNCU • Eczacı Teknisyeni

DÜZCE

FERİDE DURSUN • KVKK Danışmanı

DERVİŞ BİLAL KARACA • Esnaf

OĞUZHAN PEKİNCE • Öğrenci

Haber

Büyük Halk Buluşması: 'TKP gelir her şey değişir'