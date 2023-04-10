TKP milletvekili aday listesini açıkladı

Türkiye Komünist Partisi'nin seçim öncesi dün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği seçim buluşmasına binlerce kişi katılırken, buluşmanın ardından milletvekili aday listesi de açıklandı.
İşte TKP'nin 81 ilde ve tüm seçim çevrelerinde gösterdiği adayların tam listesi:
ADANA
UMUT SERÇE • Muhasebe İşçisi
SEÇİL ÖZKARA • Lojistik İşçisi
SERHAN SADİ KOCAMAN • Mağaza İşçisi
ŞEVVAL SOYLU • Turizm Emekçisi
MERT SERÇE • Motokurye
ÖZGÜN DİNCEL • İşçi
HÜSEYİN ALPAN • İnşaat Mühendisi
KUBİLAY ALTUNTAŞ • İktisatçı
CİHAT DULUKLU • Mali Müşavir
EREN YARAT • İnşaat Ustası
GÜRSEL BAYRAM • Boya İmalat Ustası
MEHMET CAN ATAŞ • Esnaf
MURAT SARIKCI • Motokurye
YUSUF AKMAN • Motokurye
HALİL BAKIR • Çiftçi
ADIYAMAN
ALİ YILMAZ • Mermer Ustası
ALİ ÜREGEN • Emekli
ZELAL TOKMAK • Tekniker
NURHAK ŞENOL • Esnaf
HÜSEYİN TAŞ • Öğrenci
AFYONKARAHİSAR
UMUT KILIÇ • Avukat
MUSTAFA BEKTEŞ • Emekli
BALI GÖLÇÜK • İşçi
ESRA KALMUOĞLU • Öğrenci
HÜSEYİN ERYÜZ • Esnaf
RIZA EMİR • Emekli
AĞRI
TURAN BALÇOK • Çiftçi
FERMAN SAÇAR • Öğrenci
SEDAT ŞAHBAL • İşçi
MURAT TANKSAVAR • İşçi
AMASYA
ERSİN EROL • Turizmci
ÖZGÜR HÜSEYİN AKIŞ • Gayrimenkul Danışmanı
ONUR KİLİÇ • Seyahat Danışmanı
ANKARA 1. BÖLGE
ZEYNEP BOLAT ÜNAL • Ev Emekçisi
TOLGA KÖKSAL • İşçi
İREMSU BALCI • Öğrenci
GÜVEN AKTAŞ • Emekli
ŞENAY KEÇECİ • Teknik Ressam
FATMA KORUR • Mimar
HİCRAN DANIŞAN • Ev Emekçisi
ZEHRA CANAN • Ev Emekçisi
ASUMAN ALKOYAK • Emekli
YILDIZ ÜNAL • İşçi
GÜLDANE GÜNDÜÇ • Emekli
IŞIN SAKALLI • Hasar Danışmanı
ULAŞ KARA • Serbest Meslek
ANKARA 2. BÖLGE
LEMAN ARDOĞAN • Mimar
YASİN ÇALIŞ • Turizm İşçisi
COŞKUN GÖK • Serbest Meslek
YUSUF ŞAYLAN • Emekli
BURAK EFE DİRİM • Mühendis
FERHAT ŞAHİN • Gayrimenkul Danışmanı
AYŞE ÇETİN • Öğrenci
MUSTAFA KOZANLI • Emekli
BOTAN KIZILKAYA • Veteriner Hekim
YASEMİN TIĞIN • Emekli
HASAN ATA YIKAR • Müzisyen
ANKARA 3. BÖLGE
MENDERES GÜNDÜZ • Muhasebeci
BAYRAM ULUAD • Öğretmen
HÜSEYİN ÖZTÜRK • Emekli İşçi
ZORLU PAKSOY • Uzman Hekim
İLTER ASLANER • Dizgici
ASLITÜRK ÇALLI • Öğrenci
RAŞİT SEYMEN • Emekli Memur
SERKAN İĞDE • İşçi
RUHİ UYAR • Muhasebeci
MAHİR BAYRAM • Öğrenci
OKAN KELEŞ • Motokurye
ARDA YAVUZ • Öğrenci
ANTALYA
NAZLI ECE MUTLU • Turist Rehberi
BİLAL DOĞAN • Avukat
GÜLSEREN KILIÇCIOĞLU • Sağlık Teknikeri
KEMAL KÜÇÜKKOÇKAYA • Serbest Meslek
DİLEK DEMİR • Emekli
HAYDAR YILMAZ • Emekli
HATİCE KIRAL GÜRKAN • Mali Müşavir
MEHMET YILDIZ • Elektrik Teknikeri
MEHMET AKSOY • Emekli
SEVİL UÇAR • İşçi
OSMAN OZAN KAPAR • Öğrenci
SEVİMNUR AYDIN • Öğrenci
DURALİ KAPAR • İşçi
CANEL DURAK • Avukat
CANER GÖKMEN • Müzisyen
ELFİYE NARİN • Terzi
AYŞE KILINÇ • Çiftçi
ARTVİN
SEMRA YAVUZ KAVAZ • İşçi
RESUL DURAN • İşçi
AYDIN
ALİ YENİOCAK • Hekim
BURAK ÖZDEMİR • Avukat
İRFAN ERTEL • Ressam
HATİCE YUMLU • Emekli
YÜCEL AYDOĞAN • Çiftçi
BİLGE PINAR AKKAYA • Öğrenci
OSMAN İLKER AKIN • Turizm İşçisi
CELAL TURGUL • Emekli
BALIKESİR
TAMER YILMAZ • İşçi
RAMAZAN KARADAŞ • Emekli
HÜSEYİN ÖZCAN • Ziraat Mühendisi
FİKRİYE ERİL ADIGÜZEL • Avukat
MEHMET NAYIR • Emekli
SEYİT MEHMET YALÇIN • Emekli
AHMET DÖNMEZ • Emekli
SİNAN DALKILIÇ • Emekli
AHMET GÜNAYDIN • Mühendis
BİLECİK
AYCAN ERCAN • İnsan Kaynakları Uzmanı
GÜRKAN ŞAHİNTÜRK • Öğrenci
BİNGÖL
MEHMET ALİ SAMUK • İşçi
SEDAT GÜL • İnşaat Mühendisi
NECATİ KARAKUŞ • Öğrenci
BİTLİS
MUNASIM MERT • İnşaat İşçisi
OSMAN İLHAN • Öğrenci
UMUT DENİZ KARAKUŞ • Dijital Pazarlama Müdürü
BOLU
AZİZE ERGÜN • Esnaf
SERPİL YAMAN • İşçi
MEHMET YAŞAR • Çoban
BURDUR
AYTAÇ TOPUZ • Tiyatrocu
YAŞAR SERT • Emekli
ÖZGÜR CUMHUR ZEYBEK • Esnaf
BURSA 1. BÖLGE
SAMET TOPSEVER • Otomotiv İşçisi
HEDİYE DEMİR • Tekstil İşçisi
TUNCER ÇOLAK • Metal İşçisi
DERMAN GÜNDOĞDU • İşçi
GÖKHAN HAYAT • Turizm İşçisi
SEVİL ÖZKUL • Mali Müşavir
GÜLSEV DİRİK • Emekli Hemşire
MUHARREM YALÇINKAYA • Bilişim Emekçisi
SEMİH HASTÜRK • Tekstil İşçisi
ALİ SERHAT CİZRELİOĞULLARI • Muhasebeci
BURSA 2. BÖLGE
FIRAT CAN GÜNGÖR • Avukat
ASUMAN TANJU HÜRCAN • Emekli Adliye Memuru
İSMAİL ÖZSOY • Şoför
BARIŞ ERAKKUŞ • Metal İşçisi
ULAŞ BAŞOĞLU • Metal İşçisi
YENAL ÇINAR • İşçi
ULAŞ ACAR • Avm İşçisi
UĞUR ÇATALTEPE • İşçi
NURETTİN ATIŞ • Kasap
ERTAŞ ŞAHİN • Garson
ÇANAKKALE
NEVİN ASLAN • İşçi
EFTAL YILDIRIM • Hekim
ÖMER ÜSTÜN • Döşeme İşçisi
REYHAN YILDIRIM • Yazar
ÇANKIRI
NAHİDE ÖZKAN • İşçi
HABİBE ALKAN • İşçi
ÇORUM
EROL CELEP • İşletmeci
BÜLENT ÜNAL • İşçi
ÇAĞDA ÜLKER • Satış Danışmanı
ANIL OVACIK • Öğrenci
DENİZLİ
ÖZGÜR DAĞ • Döküm İşçisi
HÜLYA SÜZÜK • Emekli Öğretmen
HALE TÜBLEK • Tiyatrocu
GÜLÇİN İŞMEN • Emekli
CEM YARKIN • Müzisyen
ALİ DÜNDAR • İşçi
ARZU SENA TOPUZ • Avukat
DİYARBAKIR
ÖMER NECMİ HATİPOĞLU • Öğretmen
ZÜLKÜF HATUNOĞLU • Esnaf
ZEYNEP DEMİREL HATUNOĞLU • Tekstil İşçisi
EVİNDAR TÜRK • Muhasebeci
HELİN KAYA • Öğrenci
ABUZER GÖRGÜÇ • Öğrenci
KAAN İNCELER • Öğrenci
AYŞE BULUT • Emekli Öğretmen
UGAN GÜRLEK • İşçi
DAMLA BAYTEKİN • Şehir Plancı
YASİN AKİNCİR • Öğrenci
LEYLA BEYAZTAŞ • Mühendis
EDİRNE
AYÇE İDİL ÖZDEN • Öğrenci
NURHAN AKYÜZ • Emekli Öğretmen
MUAMMER ALAN • Emekli Öğretmen
MUSTAFA ALAN • Ziraat Mühendisi
ELAZIĞ
DİDEM KURTULMAZ • Sosyolog
MUAMMER CAN KORKOR • Avukat
ADNAN ATAY • Tekstil İşçisi
VOLKAN EMRE ÇALI • Makine Mühendisi
MERT ŞAHİN • Tekstil İşçisi
ERZİNCAN
DİLEK AYDOĞDU • Mali Müşavir
KADİR KOÇ • İşletmeci
ERZURUM
ENGİN KUŞ • Çiftçi
ESHAT AYDIN • İşçi
LÜTFİ TOPRAK • İşçi
EYUP AYDIN • İşçi
EYLEM ÖZER • Öğrenci
KADİR PEKGÜZEL • Öğrenci
ESKİŞEHİR
CELAL ÖNGEL • Emekli İşçi
DURSUN ALKAN • Emekli
TAYLAN FERHAT ADIGÜZEL • Öğrenci
BERKAN KAPLAN • Esnaf
MUHAMMED MUSTAFA YAZGAN • Kurye
MÜBECCEL KESER • İşçi
GAZİANTEP
SUAT AYAZ • Esnaf
BARIŞ FIRAT • Ziraat Mühendisi
HAYRİ KIRICI • Esnaf
AYSEL KAHRAMAN • Ev Emekçisi
DENİZ KAHRAMAN • Aşçı
EREN LADİKLİ • Sosyal Hizmet Uzmanı
HAFİZE KAZCI • Gazeteci
AHMET KAYA • Jeoloji Mühendisi
SERHAN ERKANLI • Öğrenci
ALİ KADİR OĞUZ • İş Güvenliği Uzmanı
SELDA ÖZDEMİR • Muhasebe İşçisi
ALPER SOLAK • Öğrenci
ÖZLEM OLGEÇ • Ev Emekçisi
NADİR YAVUZKAN • Fizikçi
GİRESUN
ALİ HAMDİ SAVAŞ • İnşaat Teknikeri
GÜNAY BAŞKAN • Ev Emekçisi
MUZAFFER EREN ÖZ • Öğrenci
ARZU YEŞİL • Ev Emekçisi
GÜMÜŞHANE
RABİA SULTAN ÇELİKBAŞ • Öğrenci
NECİP KARATAŞ • Bilgi İşlemci
HAKKARİ
BAYKURT OLGEÇ • İşçi
DAMLA AKYÜZ • İç Mimar
AYDEMİR SERTBARUT • Emekli Asker
HATAY
İSMAİL TEKTAŞ • Kasap
MEHMET ALVANOĞLU • İşletmeci
İSMAİL NERGÜZ • Tercüman
ALİ KİRACI • Esnaf
MEHMET ÖZTÜRK • Şoför
BELGİN ALKAN • Eczacı Kalfası
HASAN ŞİRİN • Sabuncu
MELİSA YENİOCAK • Öğrenci
DENİZ MENGÜLLÜOĞLU • Gastronomi Uzmanı
MEHMET CEYLAN • Biyokimya Mühendisi
ÖZGE BAŞTÜRK • Mühendis
ISPARTA
HASAN EROL EROĞLU • Hekim
MUNZUR BABA TAŞKIRAN • İnşaat Mühendisi
ÖZKAN BARAN OKTAY • Öğrenci
ULAŞ ÜMİT URAL • Öğrenci
MERSİN
KERİM USLU • Çiftçi
ZÜHAL KURT • Eczacı
CENGİZ AHREZ • İşçi
DERYA DEMİR • Avukat
YUSUF DENGİZ • Balıkçı
FERHAT OĞUL • Emekli İşçi
FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ • Su Ürünleri Mühendisi
FADİME İNCİ ÖZKAN • Emekli Öğretmen
CEMAL KURT • Kahveci
SELİN YİĞİTBAŞ • Çocuk Gelişimi Uzmanı
DERMAN ÖZGÜR • Hasta Kayıt Yetkilisi
YİĞİT ACUN • İşçi
BERJEN ELÇİ • İş Zekası Danışmanı
İSTANBUL 1. BÖLGE
İLYAS SALMAN • Tiyatro-Sinema Oyuncusu
HİLAL ATAŞ • Rehber Öğretmen
ÖMÜR YAŞAYAN • Çevre Mühendisi
TUĞBA ŞENOL • Motokurye
CELAL KAYA • Merket İşçisi
FULYA GİRGİNER • Elektronik Mühendisi
MELİKE EFENDİOĞLU • Emekli Öğretim Görevlisi
HALİDE SANİYE BAŞARAN • Emekli İnşaat Mühendisi
AHMET DENİZ YILDIZ • Sosyal Bilimci
UMUT ÖZAKDAĞ • İşçi
ŞAFAK KORKMAZ • Makine Mühendisi
EDANUR FIRTINA • Yazılım Mühendisi
FERHAT KAYRAN • Tekstil İşçisi
MUSTAFA OĞUZ KAVALA • İktisatçı
GÜRSEL KOÇ • Esnaf
KUNTAY OR • Makine Teknisyeni
KERİM MURAT KARTARİ • İnşaat Mühendisi
TULUĞ ÜNLÜTÜRK • Tasarımcı
OĞUZ ÇORAK • Tv Yayıncısı
ATİLLA ÖZDEMİR • Hekim
GÖNÜL KARACA • Temizlik İşçisi
ÖZGE KONDAKÇI • Kuaför
MESUT EREN • Ressam
MAHİR ADIGÜZEL • Emlakçı
ERKAN KÜÇÜKŞAHİNOĞLU • Grafiker
ÇAĞDAŞ BİNAY • Vinç Operatörü
SERHAT YILMAZ • Gazeteci
TURAN SULUDERE • Belediye İşçisi
GÜLŞEN BABACAN • Öğrenci
MESUT GÜLÇİÇEK • Muhasebe İşçisi
MEHMET YAVUZKAN • Emekli
AYNUR YILDIZ • Pikocu
ŞEHRİBAN BERİVAN PEKTAŞ • Öğrenci
MERİH DELİBALCI • İşçi
EFE ERDENAY BIRASOĞLU • Öğrenci
İSTANBUL 2. BÖLGE
SENEM DORUK İNAM • Eğitmen
MELTEM BAŞBUĞ YAZICI • Diş Hekimi
HALUK POLAT • Müzisyen
MUSTAFA BUĞRA ÜSTÜNDAĞ • Eczacı
AHMET BATUR • Makine Mühendisi
TUĞBA ALPASLAN • Turizm İşçisi
TEKİN KARAKUŞ • Kargo İşçisi
GÜLSEN KUŞ • Emekli
ÜNSAL USLU • Makine Mühendisi
ERGİN MERTER • Emekli
ELİF HELVACIOĞLU • Sosyolog
MEVHİBE KARDELEN PİNAR • Müzisyen
OZAN CAN • Öğrenci
AZAT TAŞDEMİR • Motokurye
MEHMET OKUROĞLU • Tiyatrocu
AYŞE NUR UYMA • Öğretmen
FİLİZ AÇAR • Satınalma Yöneticisi
SEVİL KETEN • Emekli Terzi
MUSTAFA ÖZGÜR ÖZKAN • Muhasebe Uzmanı
DOĞA DİRİKAN • Öğrenci
ŞEYMA TİRYAKİ • Öğrenci
ERDİ AYDOĞDU • Öğrenci
NİLAY YERLİ • Öğrenci
EMİNE ÇİĞDEM ÇAYIRLI • Öğrenci
HAKKI KÖSE • Uzman Hekim
MUSTAFA KALKAN • Tiyatro İşletmecisi
ADNAN KEMAL BAŞARAN • Turizmci
İSTANBUL 3. BÖLGE
ORHAN GÖKDEMİR • Gazeteci-Yazar
MUSTAFA MERT DOĞAN • Avukat
HALE MİLDAN • Antropolog
GAMZE SUNAR • Muhasebeci
MURATHAN DEMİRCİOĞLU • Gazeteci
ERGÜN KOÇKAYA • İşçi
SALAHİTTİN ASLAN • Ayakkabıcı
ATAKAN BOYOĞLU • İşçi
ULAŞ ŞAHİN • Esnaf
TURABİ KOÇ • Kule Vinç Operatörü
YELİZ TAN • Tekstil İşçisi
KEMAL DALKIR • Ayakkabıcı
İLKER TÜRKER • Lojistik Sorumlusu
VOLKAN BORA UĞUR • Avukat
NURHAYAT KESER • Anaokulu Öğretmeni
PINAR DİKMEN • Muhasebe İşçisi
EKREM EKİNCİ • Takı Tasarımcısı
MURAT KIRICI • Bilgi İşlem Uzmanı
AYŞENUR HANLI • Öğrenci
ÖNER COŞTU • İşçi
MURAT KILIÇ • Mali Müşavir
OSMAN SERKAN DÜZ • Editör
DUYGU TÜMER • Muhasebe İşçisi
İDİL BİRBİLEN • Öğrenci
ALİ SEÇER • Mühendis
AHMET ENGİNBAĞ • Taksici
MAHMUT FURKAN KESEN • Öğrenci
ORHUN ALP KUYUCU • Yazılımcı
FEYRUZ CEBİROĞLU • Serbest Meslek
ALİ POLAT • Belediye İşçisi
KIVANÇ İBRAHİM ÜNLÜTÜRK • Öğretim Görevlisi
DUYGU KARADENİZ • İnsan Kaynakları Uzmanı
ERHAN KIŞKAN • Nakış İşçisi
DENİZ AKGÜN • Muhasebe İşçisi
MUSTAFA GÖKHAN ŞANLI • Makine Mühendisi
ABDULKADİR EGE SORKUN • Kurgu Editörü
İZMİR 1. BÖLGE
KEMAL İBRAHİM OKUYAN • Siyasetçi-Yazar
GİZEM BATI AYAZ • Biyo Mühendis
CEM YANAR • Ofis İşçisi
ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ • Kimyager
ULAŞ ERDOĞAN • Eczacı
ESEN GÖKTOĞAN • Ekonomist
DUYGU BENZER • Turizmci
HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER • Muhasebeci
GÜLSEREN ATAL • Emekli Hemşire
EMEL RONA ÇETİN • Ziraat Mühendisi
ZAFER YILDIRIM • Yüksek Kimyager
MUSTAFA TOPTAŞ • Halı Eksperi
EYÜP OZAN ÇAYHAN • Metal İşçisi
EGE KAPLAN • Öğrenci
İZMİR 2. BÖLGE
GÜLPERİ PUTGÜL KÖYBAŞI • Hekim
ÜLFİYE ULUDAĞ • Tekstil İşçisi
RAHMİ RENÇBER • Emekli Müfettiş
ATİLLA IŞIK • İşçi
CENK KAVUT • Diş Hekimi
ERSEL ALDABAK • Avukat
CEM GÖNENÇ • Emekli Hekim
ONUR ÇELİKTAŞ • Motokurye
NURCAN TABAN • Ziraat Mühendisi
FARUK DEMİR • Esnaf
HATUN ÖZEN • İşçi Emeklisi
METİN AYGÖREN • Üretim Sorumlusu
NEŞET PEHLİVAN • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı
BERAT DOĞAN • Öğrenci
KARS
BARIŞ ŞAYİR • İşçi
EREN SELANİK • Avukat
ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU • TV işçisi
KASTAMONU
ULAŞ ÖZER • Müzisyen
SELÇUK TAN • İşçi
HAKAN BULUT • Serbest Meslek
KAYSERİ
ALİ RIZA AYDIN • Emekli AYM Raportörü
SEVDA ÇİÇEK • Öğrenci
FATMA İPLİKCİ • Ev Emekçisi
HAVİSE ATLIHAN • Emekli Öğretmen
NEZİHE ÖZDEMİR • Emekli
BERKAN KARAKAYA • Öğrenci
MUHAMMED BAYRAM • Makine Operatörü
MURAT KARAKAYA • Müzisyen
MELİH CAN GÖKMENOĞLU • Makine Mühendisi
BERFİN GİŞİOĞLU • Öğrenci
KIRKLARELİ
EFE ÖZDEMİR • Öğrenci
BERKE ÖZDEMİR • Mühendis
ONUR ERKÖSE • Mühendis
KIRŞEHİR
ABDULKADİR DAĞISTAN • Emekli
HANDAN SEVİM DEMİRAYAK • Mali Müşavir
KOCAELİ
AYDANER AKTAŞ • Metal işçisi
RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ • Lojistik İşçisi
ÖNDER ERGİNER • Elektrik Mühendisi
VİLDAN ZEYNEP SAYINER • Emekli
TARIK BOZKURT • Emekli
YAŞARGÜL OYMAK • Terzi
AYŞE ŞİMŞEK • Öğrenci
GÜLNUR ANLAR • Emekli
MEHMET KILIÇ • Döküm işçisi
ERDOĞAN BOZTEPE • Oto Tamir Ustası
ÖNER ADA • Forklift operatörü
FERHAT AYGÜN • Motor Mekanik Ustası
FATİH BEYAZTAŞ • Öğrenci
DAMLA KARABULUT • Lojistik işçisi
KONYA
ZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK • İşçi
YUSUF ERDOĞAN • Reklamcı
DAMLA NUR ÇARMIZOL • Öğrenci
LÜTFİ DİLEK • Emekli İşçi
İSACAN ARSLANHAN • Esnaf
MEHMET AVCI • Emekli
CENK SAMET ER • Öğrenci
MİNE ÇAKIR • El Sanatları İşçisi
ŞENER ŞİMŞEK • İşçi
ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALGA • Mobilya Ustası
REFİKA POLAT • İşçi
MUSTAFA BAŞ • İşçi
FATMA YAREN YAZICI • Öğrenci
NİYAZİ BATMAN • Kaynakçı
SERDAR DİKERKOL • İşçi
KÜTAHYA
FURKAN BİLGİ • Öğrenci
FURKAN OKULEVİ • Öğrenci
MAKBULE BOZKUR • Öğrenci
OĞULCAN KUTAY KIVANÇ • Öğrenci
YILDIRAY ERDOĞMUŞ • Öğretmen
MALATYA
FERHAT TUNÇDEMİR • Beden Eğitim Öğretmeni
ZÜHAL DOĞAN • Öğrenci
HÜSNE YAŞAR • Emekli
MERT KEÇECİ • Öğrenci
ŞİRVAN GÜNGÖRMEZ • Heykeltraş
İSMAİL MURŞİL • Emekli
MANİSA
TURGAY TUNÇ • İmalat İşçisi
MURAT YEŞİL • İş Güvenliği Uzmanı
MERYEM OSKAY • Terzi
ADİL DÜZEN • Emekli
MAHMUT DÖLEK • Öğrenci
MEHMET HOROZ • Madenci
MEHMET OZAN ÇETİN • İşçi
ALİ DÜNDAR • Öğretmen
MUHAMMET ÖZER • Öğrenci
HALİL KİLİMCİ • Emekli İşçi
KAHRAMANMARAŞ
AHMET BALIK • Tesisatçı
ALİ MERT CANEL • Öğrenci
VEYSEL SOLAK • İnşaat İşçisi
EVREN CANLI • Elektrikçi
İLYAS DERMAN BOZTOK • Hekim
MÜMTAZ AKTAŞ • Hekim
ŞENAY MERMİ • Ev Emekçisi
ÖZGÜR ÇIKIN • Avukat
MARDİN
ÖZKAN ÖZTAŞ • Gazeteci
MURAT HİÇBEZMEZ • Esnaf
AYŞEGÜL DEMİR • İşçi
BAHAR SOLUM • İnşaat Mühendisi
ÇİĞDEM KARAPINAR • Muhasebeci
DİLARA NUR TİRYAKİ • Öğretmen
MUĞLA
AHMET AKSÜT • Avukat
ARZU KOÇAK • Aşçı
DÜZGÜN NARİN • Emekli
DERYA YETKİN • Gayrimenkul Danışmanı
MUTLU TUNCAY • İşçi
MUSTAFA BATUK • Emekli
AYŞE VURAL • Emekli Bankacı
MUŞ
FATMA ASLAN • Ev Emekçisi
SARGIN ULAŞ TUNABOYLU • İşletmeci
İBRAHİM HALİL YALÇIN • Hekim
MEVŞEHİR
IŞIK ALTUĞ • Emekli Öğretmen
YELİZ KARACA • Öğrenci
ÖZGÜR SELVİ • Ziraat Mühendisi
NİĞDE
TUĞÇE SEZEN GEDİK • Danışman
BERK BAŞAR • Öğrenci
CEM BUKSUR • Öğretmen
ORDU
ZİKRİ DEMİRÖZ • Fındık İşçisi
GÖKSEL GENÇ • Baklava Ustası
SEMRA ÖZDEMİR • Emekli Hemşire
ÖZKAN BAĞDU • Depo İşçisi
BARIŞ ÖZBAY • Avukat
DUYGU SEZER • Sigorta Eksperi
RİZE
EMİNE EMİN • Emekli Memur
SULTAN VEDAT BAŞKAN • Boyacı
ARİF HİKMET BASA • Emekli Muhasebeci
SAKARYA
GÜVEN ALTUN • Mobilya Teknikeri
ECRİN KÖKLÜ • İnşaat Mühendisi
VOLKAN DAĞLI • Eğitimci
DERYA ÜNLÜ • Turist Rehberi
NACİYE GÖKSUN ÖZHAN • Tasarımcı
NALE EYLİK • Emekli Bankacı
EREN DEĞİRMENCİ • Avukat
GÖKHAN DİNÇ • Hayvan Kuaförü
SAMSUN
TAMER YİĞİT • Metal İşçisi
ADEM AYKAN • Esnaf
GÜLSER AKSOY • Emekli
KEMAL MURAT KIRÇALI • Liman İşçisi
FERDİ AK • Saha Görevlisi
SEDAT KASIMOĞLU • İşçi
RAMAZAN İNAN • İşçi
NECDET BULUT • Reklamcı
TOLGA KAAN ATEŞLİ • Gazeteci
SİİRT
GÜLTEN GÜLEL • Ön Muhasebe İşçisi
ERKAN YÜCEL ARSLAN • İktisatçı
EMRE TÜRKER • Makine Mühendisi
SİNOP
EMİNE ARZU KAYHAN DİZDAROĞLU • İktisatçı
NAZIM HİKMET EKMEKÇİ • Eğitimci
SİVAS
ALİ KEMAL ÜNAL • Emekli
ALİ HAYDAR ÇELİK • Tarihçi
HAZAL SULTAN ÖZTÜRK • Jeofizik Mühendisi
CİHAN POLAT • Bilgisayar Mühendisi
YALÇIN CUĞ • Gazeteci
TEKİRDAĞ
YELİZ KARBUZ • Eczane Teknikeri
MEHMET BAYIRLI • Emekli Öğretmen
MUHSİN ZAMAN • Baklava Ustası
POLAT ONAR • İşçi
İDİL ZEYNEP ÖZTÜRK AKTAŞ • Avukat
HASAN KOÇAK • Makine Teknikeri
SADIK ÇİÇEK • İşçi
İLHAN SÜLÜN • Emekli
TOKAT
ÖMER FARUK ATİK • Esnaf
ALİ GÜLEL • Emekli
YÜCEL ACAR • Bilgisayar Mühendisi
YILDIZ BİLDİK • Bilgisayar Öğretmeni
ZİYA GÜNEY DOĞAN • Öğrenci
TRABZON
AHMET BİRİNCİ • Öğrenci
METEHAN KARAKAYA • İşçi
ÖZGÜR MURAT BÜYÜK • Avukat
RIDVAN MURAT GÖKAY • Emekli
SERİME KARATAŞ • Muhasebe İşçisi
SEVDA KIRAN • Muhasebe İşçisi
TUNCELİ
CELAL ATEŞ • Emekli
ŞANLIURFA
ÖMER POLAT • Tarım Teknikeri
ORHAN KURULDU • Esnaf
İDRİS YAVUZ • Sanatçı
HALİL ÇALIŞKAN • Makine Operatörü
İSMAİL YILDIRIM • İşçi
MAHMUT AKYÜREK • Dokumacı
METİN POLAT • Tekstil İşçisi
ABDULLAH SERKAN KURULDU • Serbest Meslek
ERCAN DİRİL • Serbest Meslek
EMRAH DAĞ • Serbest Meslek
OSMAN DAMAR • Spor Yöneticiliği
SEVDA ACARLAR • Ev Emekçisi
FERİDUN GÜLLÜ • Emekli
NERİMAN KESKE • Planlama Ve Geliştirme Uzmanı
UŞAK
TUĞBA ÇEKİCİ • Muhasebeci
ERHAN EVRAN • Esnaf
ONUR VARMAZ • Yapı Ressamı
VAN
ZAFER BARLIK • Müzisyen
SİNAN EKİNCİ • Psikolojik Danışman
BARAN ETİK • Öğrenci
BURAK AKTAŞ • Çağrı Merkezi İşçisi
NURGÜL DEMİRAY • Öğrenci
NAZLI FIRAT • Öğretmen
ONUR YILMAZ • İşçi
BANU YILDIRIM • Yazılımcı
YOZGAT
ERHAN ALTINKAYNAK • Avukat
AYBÜKE KARA • Hemşire
BİLAL AKYÜZ • Sosyolog
AZMİ AKBAŞ • Elektrik Teknisyeni
ZONGULDAK
ÖVÜNÇ BALLI • İşletmeci
EŞFAK KINIK • Emekli
LEVENT GÖK • Yazılım Geliştirme Uzmanı
BETÜL AYDIN BAŞ • Emekli
ALİ ÜŞÜMEZGEZER • Kitapçı
AKSARAY
ADNAN KAYNAK • İnşaat Ustası
ESEN ZENGİN • Ev Emekçisi
MEHMET DEMİRAYAK • Öğretmen
MUSTAFA ERDOĞAN • Elektrikçi
BAYBURT
SÜLEYMAN SÜMBÜL • Ziraat Yüksek Mühendisi
KARAMAN
İBRAHİM KÜÇÜK • Esnaf
UĞUR YAZICI • Avukat
İSMET DEMİRBAŞ • İşçi
KIRIKKALE
İSMAİL HAKKI GÜLER • Emekli
PERİHAN ÇOKER ÇETİNKAYA • Emekli Bankacı
FATMA SİNEMCE ŞAHİN • İşçi
BATMAN
MUHLİS GEÇİT • İşçi
PERVİN TİRYAKİ • Matematikçi
AHMET MURAT AKGÖZ • Kurgucu
ALİ GÜNEY YAKAR • Arkeolog
AYGÜN BENLİ • Yazılımcı
ŞIRNAK
BİLAL BUĞRAHAN AYDIN • Kurgucu
İSMAİL CAN ATEŞ • Yazılımcı
YAĞMUR BÜŞRA EKİNCİ • Metin Yazarı
MUSTAFA NURİ SAV • Mühendis
BARTIN
SELAMİ DEMİRKAN • Esnaf
GÖZDE DEMİRAL • Mühendis
ARDAHAN
İRFAN AVŞAR • Traktör Tamircisi
MURAT ÖZDEMİR • İşçi
IĞDIR
MEHMET BÖREKCİ • Çiftçi
ECEM KÜÇÜKDERE • Öğrenci
YALOVA
VAHİT ATAM • Emekli
HÜLYA YILDIZ • Hasta Bakıcı
GÖKTUĞ ERÖZTÜRK • Muhasebe İşçisi
KARABÜK
CEM TAYLAN ERDEN • Uzman Hekim
MEHMET ÖZBAĞCI • Öğrenci
AYSEL AYDOĞDU GÜNDÜZ • Muhasebe İşçisi
KİLİS
PETEK SERÇE • Öğrenci
MEHMETCAN ERGÜNÖZ • Öğrenci
OSMANİYE
ERHAN KURT • Eczacı
MURAT KÖKEN • İşçi
SONER ÇELİKBAŞ • İşçi
OZAN SABUNCU • Eczacı Teknisyeni
DÜZCE
FERİDE DURSUN • KVKK Danışmanı
DERVİŞ BİLAL KARACA • Esnaf
OĞUZHAN PEKİNCE • Öğrenci