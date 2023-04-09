TKP'nin 'Büyük Halk Buluşması'na dünyanın dört bir yanındaki sosyalistlerden destek mesajı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün saat 15.00’te Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir buluşma gerçekleştirecek.

“TKP hakkında her şeyi anlatıyoruz” denilerek çağrı yapılan buluşmada, TKP’nin seçimden ne beklediği, cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağı, neden devletçiliği savunduğu, din düşmanı olup olmadığı, Mustafa Kemal hakkındaki düşünceleri gibi kendisiyle ilgili çok tartışılan konulara açıklık getirilecek.

TKP'nin "Büyük Halk Buluşması" öncesinde dünyanın dört bir yanındaki sosyalist partilerden TKP'ye destek ve dayanışma mesajları geldi.

PSL'den dayanışma mesajı

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin (PSL - Party for Socialism and Liberation) Merkez Komite Üyesi Eugene Puryear, TKP'nin bugün gerçekleştireceği büyük buluşma ve seçim çalışmaları için dayanışma mesajı yayımladı. TKP'nin sosyal medya hesabından, "Dayanışma duyguları ve güzel mesajları için dostlarımıza teşekkür ederiz" diyerek mesajı paylaştı.

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nden ve Kurucu Üye, Merkez Komite Üyesi Eugene Puryear'dan TKP'nin bugün gerçekleştireceği büyük buluşma ve seçim çalışmaları için dayanışma mesajı var.



Dayanışma duyguları ve güzel mesajları için dostlarımıza teşekkür ederiz. pic.twitter.com/KL5WHstoDB — TKP (@tkpninsesi) April 9, 2023

Alman Komünist Partisi: Yaşasın uluslararası dayanışma!

Alman Komünist Partisi'nden Uluslararası İlişkiler Sekreteri Renate Koppe'den TKP'nin bugün gerçekleştireceği büyük buluşma ve seçim çalışmaları için dayanışma mesajı yayımladı. Koppe mesajında "Yaşasın uluslararası dayanışma!" diyerek TKP'nin seçim çalışmaları için başarı diledi.

Alman Komünist Partisi'nden Uluslararası İlişkiler Sekreteri Renate Koppe'den TKP'nin bugün gerçekleştireceği büyük buluşma ve seçim çalışmaları için dayanışma mesajı var.



Yaşasın uluslararası dayanışma! pic.twitter.com/zyQSTwoqzv — TKP (@tkpninsesi) April 9, 2023

Avustralya Komünist Partisi: Güç ve dayanışma ile

Avustralya Komünist Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Elizabeth Hulm, TKP'nin gerçekleştireceği büyük buluşma ve seçim çalışmaları için paylaştığı dayanışma mesajında "Size güç ve dayanışma diliyoruz. Ayrıca Türkiye halkının korkunç bir depremin sonuçları yüzünden oldukça zor ve acı zamanlardan geçtiğinin farkındayız. Türkiye'deki herkese, özellikle TKP'ye dayanışmamızı iletiyoruz ve başarılar diliyoruz" dedi.

Avustralya Komünist Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Elizabeth Hulm'dan TKP'nin bugün gerçekleştireceği büyük buluşma ve seçim çalışmaları için dayanışma mesajı var.



Dostlarımıza dayanışma ve destekleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/VStK9Hrmlr — TKP (@tkpninsesi) April 9, 2023

Avusturya Emek Partisi: TKP'ye oy vermek uluslararası hareketin güçlenmesine oy vermektir

Avusturya Emek Partisi, TKP'nin seçim çalışmaları için gönderdiği dayanışma mesajında "Emperyalist bloklar ve ittifaklar arasındaki çelişkiler keskinleşerek siyasi, ekonomik ve askeri çatışmalara yol açıyor. Bütün ülkelerin işçilerinin çıkarları ortaktır. Sadece komünist parti önderliğindeki işçiler emperyalist savaşı sona erdirebilir. Sermaye düzenini yıkacak ve halkın iktidarını, sosyalizmi kuracak olan onlardır. TKP'ye oy vermek, Türkiye'de örgütlü işçi hareketinin ve uluslararası hareketin güçlenmesine oy vermektir" denilerek TKP'ye başarılar diledi.

Avusturya Emek Partisi'nden TKP'nin seçim çalışmaları için dayanışma mesajı var.



Yaşasın uluslararası dayanışma! pic.twitter.com/SwC0rxP24u — TKP (@tkpninsesi) April 9, 2023

Brezilya Komünist Partisi: TKP işçilere ve tüm ezilenlere karşı bağlılığını bir kez daha teyit ediyor

Brezilya Komünist Partisi Genel Sekreteri Edmilson Costa, TKP'nin gerçekleştireceği büyük buluşma ve seçim çalışmaları için dayanışma mesajı yayımladı. Costa mesajında, TKP'nin tüm üyelerini ve yöneticilerini selamladıklarını belirterek, "TKP, devrimci bir parti olarak, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini sarsan son depremde gösterdiği militan ve cesur dayanışma örneğinde olduğu gibi, ülkedeki mevcut devasa eşitsizliklere ve hükümetin otokratik doğasına karşı mücadelesiyle işçilere ve tüm ezilenlere karşı bağlılığını bir kez daha teyit ediyor" dedi. Brezilya Komünist Partisi Genel Sekreteri Costa, TKP'ye başarılar diledi.