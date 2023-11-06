Türkiye Komünist Gençliği'nin e-bülteninin ilk sayısı çıktı: 'Yurtlarda Bu Hafta'

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) gençlik örgütlenmesi olan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), "Yurtlarda Bu Hafta" isimli e-bülten yayımlamaya başladı.

Her pazartesi günü yayımlanacak olan e-bültende; koğuş sistemini anımsatan odalar, yetersiz ve hijyenik olmayan yemekler, baskılar, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan ihmallerle sıkça gündeme gelen öğrenci yurtlarında yaşanan sorunlar konu edilecek.

TKG'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, e-bültene ilişkin, "Önümüze konan böcekli yemeklere, hayatımıza mal olan asansör arızalarına ve en temel haklarımızın gasp edilmesine karşı mücadelemizi büyütüyoruz. Birileri kârına kâr katarken ihmallerin örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

'KYK'ların ortak problemi: Kırmızı etiketli asansörler'

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından pek çok KYK yurdundaki asansörün de kullanılmaz durumda olduğu ortaya çıkmıştı. Zeren'in hayatını kaybetmesinden sonra farklı şehirlerdeki yurtlarda asansör arızaları yaşanmış, Rize Ayder'de bir kız öğrenci yurdundaki asansör düşmüştü.

Halihazırda birçok sorunla karşı karşıya olan öğrenciler, Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçmiş, birçok şehirde sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için protesto gerçekleştirmişti.

Bu kapsamda "Yurtlarda Bu Hafta"nın ilk sayısı, "KYK'ların ortak problemi: Kırmızı etiketli asansörler" başlığıyla çıktı.

"Yurtlarda Bu Hafta" bültenine her pazartesi günü TKG'nin X ve İnstagram hesaplarından ulaşabilirsiniz.