Türkiye Komünist Gençliği'nden tarikat vakfının külliye inşaatına yanıt

Türkiye Komünist Gençliği’nden (TKG) İstanbul Küçükçekmece'de tarikat vakfının külliye inşaatına yanıt geldi: "Zenginliği ensesi kalın şeyhlerin değil yurttaşların paylaştığı bir düzen yaratacağız."

TKG, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Atakent mahallesinde İsmailağa tarikatına bağlı İLKSEÇ Vakfı tarafından yapılan ve valiliğin yapılması için 2 milyon lira toplanmasına izin verdiği külliyeye karşı bir bildiri yayımladı.

Bildiride "Bizler tarikat yurtlarına, vakıflarına mahkum edilen gençler olmayı reddediyoruz. Kadınların, öğrencilerin özgürce yaşadığı ve ürettiği, zenginliği ensesi kalın şeyhlerin değil yurttaşların paylaştığı bir düzen yaratacağız" denildi.

Bu dinci gerici yapılanmalarla mücadele etmek için gençleri saflarına çağıran TKG'nin bildirisinde "Bir tarafta sefaletle baş başa bırakılan ve hâlâ cebine göz konulan halk, bir tarafta tarikatlara milyonluk hibeler: Gerici sömürü düzenin normali budur. Bu sömürüyü al aşağı etmek için gelin hep birlikte mücadele edelim!" denildi.

Bildirinin tamamı şöyle: