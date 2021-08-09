Gerici tarikatın Küçükçekmece’deki külliye inşaatı tam gaz devam ediyor

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent mahallesinde İsmailağa tarikatına bağlı İLKSEÇ Vakfı tarafından bir külliye yapılıyor. Önceki dönem AKP’de olan belediye tarafından başlatılan külliye bitme noktasına geldi.

Vakfın internet sitesinde verilen bilgiye göre külliye 5000 m² imar alanına ve 22.000 m² kapalı alana sahip.

Yine Vakıf'tan duyurulan külliyenin inşaatının bitmek üzere olduğu.

soL’a konuşan CHP Küçükçekmece ilçe başkanı Turgay Özcan AKP’li belediye döneminde konuyla ilgili belediye meclisine gelen önergeye red oyu verdiklerini, ama önergenin belediye meclisinden geçmesiyle birlikte külliyenin inşaatına başlandığını anlatarak şunları söyledi:

"Külliye inşaatı ile önerge geldiğinde biz red oyu verdik. Fakat AKP çoğunlukta olduğu için önerge geçti. AKP belediyeyi kaybedip CHP’ye geçince külliye inşaatının %99’u bitmişti zaten."

Külliye inşaatı

soL’a konuşan Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri külliye inşaatı ile ilgili bir bilgileri olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz ve dahlimiz yok. Bize hiçbir şey sorulmadı. İlgili inşaat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindedir. Bizim oraya ne yapılacağı konusunda bile bir bilgimiz yok."

Valilik 2 milyon lira toplanmasına izin verdi

Vakfın sitesinde yer alan inşaat izin belgesinde valiliğin vakfa külliye için 2 milyon lira yardım toplamak konusunda izin verdiği görülüyor.

'Kadınlar itaat etmeli, öğrenciler dışardan okumalı'

İLKSEÇ Vakfı başkanı Ali Ulvi Uzunlar, daha önce cemaatine yaptığı bir konuşmada “Saliha kadın, erkek emrettiği zaman itaat edecek. İşte böyle olan kadın Saliha kadındır. Dünyanın içerisinde en hayırlısı işte bu kadındır. Fabrikada 200 kişinin, 2 bin kişinin patron geliyor diye esas duruşa geçmesi seni çok fazla mutlu etmez. Seni asıl mutlu edecek olan evindeki eşinin sana itaat etmesidir” demişti.

2014’te yaptığı başka bir konuşmada da, ‘namuslu kadının’ çarşaf giyen kadın olduğunu söylemişti. Uzunlar cemaatine yaptığı konuşmada şöyle demişti: “Bütün müminlerin hanımlarına diyeceksin ki üzerlerine çarşaflarını alsınlar. Bu kıyafet onların namuslu, iffetli, hassas birer mümine hanım olduklarını ortaya koyan en güzel kıyafettir. Art niyetli insanlar bunlara teklifte bulunmazlar bunlara eziyet etmezler. Bunlar iffetli hanımlardır. ‘Bizim tekliflerimize evet diyecek cinsten değillerdir. Bedenlerini teşhir eden, göğüslerini teşhir eden cinsten değillerdir. Bunlar namuslu insanlardır. Bunlara yan bile bakılmaz’ diyeceklerdir. Bu Allah kelamıdır.”

Dışarıdan lise bitirme önerisi

Ali Ulvi Uzunlar, vakfa ait ‘İmam-ı Azam İslami İlimler Akademisi’nin ‘yeni dönem ders müfredatı’ açıklanırken yaptığı konuşmada da, öğrencilere liseyi dışarıdan bitirmelerini önermişti. Uzunlar, “Böylelikle yaşıtlarınız lise öğrenimi görürken, siz hem liseyi bitirecek hem de Kuran öğreneceksiniz” demişti.