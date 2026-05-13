Türkiye Komünist Gençliği’nden Soma katliamının 12. yılında ODTÜ ve İTÜ’de eylem

Soma’da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 12 sene geçti.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş isimli özel bir şirket tarafından işletilen Eynez Sahası Karanlıkdere mevkiindeki maden sahasında 2014 yılında yaklaşık 3 bin maden işçisi çalışıyordu.

Özelleştirilen benzer yüzlerce maden ve maden sahasından biri olan Soma’daki madeni özel bir şirket zenginliğine zenginlik katmak için alıp işletiyordu.

Katliamın 12. yılında Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) çağrısı ile iki ayrı üniversitede basın açıklaması gerçekleştirildi. Bu çağrıya kulak veren ODTÜ’lü öğrenciler Fizik Çimleri’nde, İTÜ’lü öğrenciler ise Maden Fakültesi önünde toplandı.

Soma’nın bir kaza değil, AKP iktidarının özelleştirme politikaları sonucu olan bir katliam olduğunu vurgulayan öğrenciler, madenlerin derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmesini talep etti.

Yapılan açıklamalarda Soma’dan bu yana ülkemizin zenginliklerinin sermayeye peşkeş çekilmesine devam edildiği, onlarca maden kazasının daha yaşandığını ve büyüyen bu yağma düzeninin halkın cebindeki iki kuruşa, emekçilerin yaşamına gözlerini diktiği dile getirildi.

ODTÜ’de gerçekleştirilen basın açıklaması "Maden Vatandır Vatan Satılmaz” sloganı ile başladı.

‘Ülkemizin kaynaklarının üzerine çökmesine izin vermeyiz’

Eylemde söz alan TKG üyeleri şunları söylediler:

“Bizler bugün tıp fakültelerinde, maden fakültelerinde, mühendislik fakültelerinde okuyan gençler olarak bu ülkenin geleceğiyiz. Bizler ve bizden önce bu sıralardan geçenler; bugün bu ülkenin tüm zenginliklerini yaratan emekçiler, halkımızın zenginliği, ülkemizin gelişmesi için çalışırız ve bununla gurur duyarız. Bu ülkeye üç kuruş faydası olmayan asalak bir sınıfın emeğimizin üzerine çökmesine izin vermeyiz. Ülkemizin kaynaklarının üzerine çökmesine izin vermeyiz. Soma’yı unuttuğumuzu sananlar çok yanılıyorlar, mutlaka hesap soracağız!”

‘Hiç kimse unuttuk sanmasın, mutlaka hesap soracağız!’

İTÜ’de TKG’nin çağrısı ile toplanan öğrenciler “Boyun Eğme Katillerden Hesap Sor” ve “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganları eşliğinde Merkezi Derslik binasından Maden Fakültesi önüne yürüdüler.

Maden Fakültesi önünde basın açıklamalarını gerçekleştiren TKG üyeleri şunları söyledi:

"Soma, özelleştirilen, üç kuruşa bir sömürücüye hibe edilen onlarca maden sahasından biriydi. Doymak bilmeyen patronların ülkemizin zenginliklerine el koydukları yetmemiş, işçileri insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlamışlardı. Güvenlik tehdidi var bildirimlerini kulak arkası edecek kadar gözleri dönmüştü. İşte böyle bir madende yaşandı bu katliam. ‘Kader’ dediler, ‘olacağı varmış’ dediler. 301 madencimizin ölümünü sineye çekmemizi istediler. Hiç kimse unuttuk sanmasın, mutlaka hesap soracağız!”

Eylem, Türkiye Komünist Partisinin "Ülkemiz de halkımız da satılık değil, madenler devletleştirilsin” çıkışında dile getirilen taleplerin okunması ile sonlandı.