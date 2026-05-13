TKP: Madencilerin yaşam hakkı için madenler derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmelidir

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Soma Katliamı’nın 12. yılında “Ülkemiz de halkımız da satılık değil! Madencilerin yaşam hakkı için madenler devletleştirilsin!” açıklaması yaptı.

Soma’da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 12 sene geçti.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş isimli özel bir şirket tarafından işletilen Eynez Sahası Karanlıkdere mevkiindeki maden sahasında 2014 yılında yaklaşık 3 bin maden işçisi çalışıyordu.

Özelleştirilen benzer yüzlerce maden ve maden sahasından biri olan Soma’daki madeni özel bir şirket zenginliğine zenginlik katmak için alıp işletiyordu.

'Madenciler ölümle sefalet koşulları arasında bir hayata boyun eğsin istiyorlar'

TKP’den yapılan açıklamada Türkiye’de her yıl onlarca maden işçisinin özel şirket ve holdinglerin işlettiği madenlerde yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeye ettiği vurgulanarak "Madenciler ölüyor" denildi.

Maden katliamlarında, iş cinayetlerinde ölmeyen madencilerinse sağlık ve güvenlik tedbirlerinin asla yeterli düzeyde alınmadığı ağır koşullarda çalışmaya devam ettiği kaydedilen haberde şu ifadeler yer aldı:

“Hem de her an işsiz kalma riskiyle, sosyal haklarını ve insanca bir geliri asla elde edememe pahasına. Üstüne verilmeyen haklar... Patronlar, özel maden şirketleri böyle devam etsin istiyorlar. Madenciler ölümle sefalet koşulları arasında gidip gelen bir hayata boyun eğsin istiyorlar.”

'Madenlerde holdinglerin sömürü ve yağması son bulmalıdır'

Soma katliamının sorumlusunun piyasa düzeni olduğu belirtilen açıklamada madenlerde holdinglerin sömürü ve yağmasının son bulması ve madencilerin yaşam hakları için madenlerin "derhal ve bedelsiz olarak” devletleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

TKP’nin açıklamasında şöyle denildi:

Soma katliamının sorumlusu piyasa düzenidir. Piyasa düzeninin semirttiği holdingler, onların kural tanımayan arsızlıkları ülkenin madenlerini yağmalamakta, işçilerin ekmeğine el koymakta, hayatına kastetmektedir. Bir avuç asalak Türkiye’nin üstüne çökmüş, yedikçe yemekte, halka ait olana el koymakta, ülkemizin tüm kaynaklarını, halkın alın terini, işçilerin yaşamlarını yiyip bitirmektedirler. İş cinayetlerinin son bulduğu, madencilerin ölmediği bir ülke istiyoruz.

Madenlerde insanca ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalı, madencilerin çalışma hakkı güvence altına alınmalıdır.

Madenlerde holdinglerin sömürü ve yağması son bulmalıdır! Madencilerin yaşam hakkı ve ekmekleri için madenler derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmelidir!