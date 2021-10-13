Türkiye Komünist Gençliği: TÜGVA’dan gençlik değil ancak gericilik vakfı olur

AKP'nin gençliğe müdahale araçları arasında gelen TÜGVA'nın referans olduğu kişilerin ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yerleştirildiğine ilişkin ortaya çıkan belgelere yönelik komünistlerden açıklama geldi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) yaptığı "TÜGVA’dan gençlik değil ancak gericilik vakfı olur" başlıklı açıklamada "Türkiye'de milyonlarca genç yalnızca üniversiteye gidebilmek için her türlü mücadeleyi vermek zorunda. Gençlik Vakfı adını taşıyan TÜGVA ise bu mücadelelerinin tamamının bir parçası. Ancak karşı cenahtan!" dedi.

Geçtiğimiz hafta Adalar İskelesi’ni işgal etmesiyle gündeme gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın vakfının, "yıllarca devletin mali ve siyasi destekleriyle geldiği noktada bu kez de devletin fiziki gücünü kullanarak bir iskeleye çökmeye çalıştığını" söyleyen TKG şunları kaydetti:

"Hukuk kurallarının ve mahkeme kararlarının anlamsızlaştığı ülkemizde, polisler kanunsuz emirleri uygulamak pahasına bu gerici vakfa arka çıktı. Ancak elbette hepimizin tahmin ettiği gibi bu yalnızca buzdağının görünen kısmı: Dünden beri TÜGVA'nın AKP eşliğindeki 'çökme ve kayırma' operasyonları ortaya dökülüyor."

'TÜGVA devletin kendisi olmuş, militanlarına maaş bağlama 'yetkisi' verilmiştir'

Yıllardır üniversite ve liselerde bağımsız olduğu iddiasıyla okul yönetimlerince alan açılan TÜGVA'nın "bırakın bağımsızı devletin kendisi olduğunu" söyleyen TKG söz konusu kurumun bir "gençlik vakfı" olmadığını ifade ederek "Ortada bir gençlik vakfı yoktur. TÜGVA, gençler arasında dinci ya da faşist faaliyetlerin örgütlenmesi amacıyla kurulmuş gerici bir organizasyondan başka bir şey değildir" dedi.

TKG, "bu organizasyona genç işsizliğinin, yoksulluğunun arşa çıktığı dönemde hakim atama, iş bulma, kamu binalarının üstüne yatıp militanlarına maaş bağlama 'yetkisi' verilmiştir" ifadesini kullanırken açıklamayı şöyle bitirdi:

"Ancak her gerici kurum gibi bu yapının da temelinde rant vardır, nitekim yandaşlara açtıkları kirli kariyer kapıları ilk sarsıntıda bir bir ifşa olmuştur

TKG, vakıf görünümlü bu gerici rant organizasyonlarına karşı mücadelesini yükseltecektir. Göz yummayalım, ülkemizde ve okullarımızda talancı çetelere karşı koyalım. Yan yana gelirsek KAZANABİLİRİZ!"

Bilal Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada TÜGVA'yı savunmak için "Kendini anlatmaktan aciz bir taraf her türlü melanete sarılıp, insanlara iftira atıyor, ithamda bulunuyor, hakaret ediyor, saydırıyor" dedi. Erdoğan "Niye işlerine gelmiyor? Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın" ifadelerini kullandı.