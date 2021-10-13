Bilal Erdoğan'dan TÜGVA savunması: Kıskanıyorlar

AKP Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, skandalların ardından TÜGVA'yı savundu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak AKP'li Çorum Belediyesince inşa edilen "oba konseptli gençlik kampı"nın açılışında açıklama yaptı.

Buradaki topluluğa seslenen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, "TÜGVA ile uğraşıyorlar, neden biliyor musunuz?" diyerek "Siz TÜGVA'da karışık kuruşuk, abuk sabuk bir şey yapıyor musunuz? Niye uğraşıyorlar sizinle? Niye işlerine gelmiyor? Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın" şeklinde konuştu.

Billal Erdoğan, "Kendini anlatmaktan aciz bir taraf her türlü melanete sarılıp, insanlara iftira atıyor, ithamda bulunuyor, hakaret ediyor, saydırıyor" açıklaması yaptı.

"İnançsız insanların huzursuz insanlar olduğunu, ne zaman kendilerini kaybedeceklerinin belli olmadığını" savunan Bilal Erdoğan, "Batı'da intihar oranlarında çok büyük artış var. Aile mefhumu tamamen kayboldu. Cinsiyetsizlikten tutun başka şeylere kadar abuk sabuk, Batı medeniyeti şu anda kendilerinde test ediyor. Huzur diye bir şey kalmadı, Avrupa'nın geleceği karanlık" diye konuştu.