Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ'de yürüdü: 19 Mayıs'ın ruhuyla NATO'yu ülkemizden kovacağız!

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya geçerek kurtuluş mücadelesini örgütlemeye dönük en büyük adımı attığı 19 Mayıs 1919'un yıldönümünde gençleri sokaklara, meydanlara çağırdı.

Bu yıl 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli noktalarında düzenlenecek buluşmaların ilki bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirildi.

“19 Mayıs’ın ruhuyla NATO’yu ülkemizden kovacağız” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için ODTÜ’lüler 5. Yurt önünde toplandı.

19 Mayıs'ın ruhuyla, ülkemizin bağımsızlığı üzerindeki kara leke olan NATO'yu kovmak için bugün ODTÜ'de sesimizi yükselttik. ​Holdinglerin ve tarikatların bekçiliğini yapan bu sömürü düzenine ve emperyalizmin kanlı terör örgütü NATO'ya meydan okuyoruz. Memleketimizi…

Burada yapılan açıklamalarda, 19 Mayıs’ın anlamının sermaye sınıfının süslü reklamlarında değil, gerçek anlamda emperyalizme ve patronlara karşı bağımsızlık mücadelesiyle yaşatılması gerektiği vurgulandı.

Yürüyüş, “Bu memleket bizim, kahrolsun emperyalizm” sloganı ile başladı.

Eylemi Rektörlük önüne taşıyan öğrenciler, “19 Mayıs’ın iradesini kuşananlar ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam etti! O iradeyi kuşananlar, ODTÜ’de Vietnam Kasabı Komer’in arabasını yakanlardır” dedi.

TKG adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu memleket NATO generallerinin, holdinglerin ve tarikatların, emperyalizmin örtülü veya açık işbirlikçiliğine soyunanların değil, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek binbir emekle onu kuran ve alın teriyle onu yaşatanlarındır.

19 Mayıs ruhu bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. 107 yıl önce ‘Geldikleri gibi giderler’ diyerek yola çıkan anti-emperyalist birikimi yeniden ayağa kaldıracağız. Emperyalistleri de NATO’yu da onların yerli işbirlikçilerini de ülkemizden söküp atacağız. 19 Mayıs ruhu NATO’yu kovacak!