TKG'den 19 Mayıs çağrısı: 'Samsun'dan başlayan o ateş, Türkiye'nin her sokak ve meydanında gençlikle harlanacak'

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), 19 Mayıs için çağrıda bulundu.

Bu yıl 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki sokak ve meydanlarda bir araya gelineceğini duyuran TKG, "Samsun'dan başlayan o ateş, Türkiye'nin her sokak ve meydanında gençlikle harlanacak!" dedi.

TKG'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşan ateş, emperyalist işgale karşı tam bağımsızlık mücadelesinin meşalesiydi. O meşale, bu toprakların evlatlarının boyunduruk kabul etmeyeceğinin, sömürüye ve köleliğe başkaldırısının simgesi oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ancak bugün 19 Mayıs’lar emperyalizmin yerli iş birlikçilerinin sahte bayram törenlerine hapsedilmeye çalışılıyor. Emperyalizmin bu sadık hizmetkarları, 19 Mayıs'ı kendi iktidarlarını meşrulaştırmak için bir vitrin süsü gibi kullanırken bu ülkenin bağımsızlığını, zenginliklerini ve geleceğini NATO'ya ve emperyalist tekellere peşkeş çekiyorlar. Biz, Türkiye'nin yurtsever gençliği olarak bu sahtekarlığa boyun eğmiyoruz!"

Açıklama, "Bu yıl 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde, 19 Mayıs'ın gerçek ruhuyla, Türkiye'nin dört bir yanında, NATO'yu bu topraklardan kovacak devrimci iradeyi meydanlara taşıyoruz! Samsun'dan başlayan o ateş, Türkiye'nin her sokak ve meydanında gençlikle harlanacak" denilerek noktalandı.

18 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de ODTÜ 5. Yurt önüne yapılan çağrının yanı sıra 19 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek diğer buluşmalar şöyle:

İstanbul - Boğa Heykeli, 14.00

Ankara - Sakarya Caddesi, 15.00

Adana - Baraj Yolu Adana Koleji Kavşağı, 15.00

İzmir - Lozan Meydanı, 19.00

Eskişehir - Köprübaşı, 20.00

19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşan ateş, emperyalist işgale karşı tam bağımsızlık mücadelesinin meşalesiydi. O meşale, bu toprakların evlatlarının boyunduruk kabul etmeyeceğinin, sömürüye ve köleliğe başkaldırısının simgesi oldu.



— TKG (@TKGSosyal) May 14, 2026

