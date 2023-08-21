Türkiye Kamu-Sen Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine katılmayacak: 'Fiyaskoya dönüştü'

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklarını açıkladı.

Kahveci yaptığı yazılı açıklama, "Daha önceki 6 dönem toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi 7. Dönemde de yeni bir fiyaskoya dönüştüğüne şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konfederasyon yetkililerimizin 1 Ağustos’tan beri, toplu sözleşme masasının gerçek anlamda bir pazarlığa dönüşmesi, sürece taşıdığımız kamu görevlilerinin sorunlarının, yapılan toplantılarda tek tek görüşülerek karara bağlanması yolundaki ısrarlı talepleri, pazarlık sürecinin sonuna geldiğimiz şu günlere kadar karşılıksız kalmıştır" diyen Kahveci, yetkili sendika Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) hakkında ise "Bu istek ve gayretimize yetkili konfederasyonun da duyarsız kalarak adeta kamu işveren tarafının dümen suyuna gittiği de dikkatlerimizden kaçmamıştır" dedi.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak görüşmelerin son oturumuna katılmamalarının gerekçesini ise öyle açıkladı:

"25 milyon vatandaşımızın hiçbir sorununun tartışılmadığı, hayati önem taşıyan yüzlerce konunun gündeme dahi getirilmediği, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak kalan, enflasyon tahminin bile altındaki maaş artış teklifleriyle gelinen ve yalnızca yasak savmak adına yapılan toplu sözleşme görüşmesine katılmayacak, yetkili konfederasyonun bu vebaline seyirci olmayacağız."