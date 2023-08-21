Kamu emekçisine zam süreci: Memur-Sen'den yüzde 70 zam talebi

Yaklaşık 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.

Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

Memur-Sen ise yüzde 70 zam talep etti. Memur-Sen Başkanı, Ali Yalçın'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyon farkı bize zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı geçmişe dönük alacağımızdır. Gerçekçi bir teklif bekliyoruz. Emeğimizin tasarrufa dahil edilmesi kabul edilemez."