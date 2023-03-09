Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçüncü kez bir araya geliyor

İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üyelik süreçlerine ilişkin müzakereler kapsamında yapılan Türkiye-İsveç-Finlandiya görüşmelerinin üçüncüsü bugün Brüksel’deki NATO karargahında yapılacak.

Üç ülkenin temsilcileri İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya katılımını içeren üçlü mutabakat muhtırası kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın’ın temsil edeceği toplantı, İsveç ve Finlandiyalı müzakerecilerin yanı sıra NATO yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağ siyasetçi Paludan'ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde Kuran yakmasına tepki olarak müzakereleri askıya almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 20 Şubat’ta yaptığı açıklamada müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

İsveç'te yeni ceza yasası Meclis'e bugün geliyor

Öte yandan İsveç'te "terörle mücadele"ye ilişkin yeni ceza yasası tasarısı bugün parlamentonun onayına sunulacak.

Tasarı "terör faaliyetleri"ne katılan ve "terör örgütleri"yle işbirliği yapan kişilere, 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Tasarı, yetkililere, "terör örgütleri"ni finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor. Tasarı, yasalaşması halinde 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

İsveç Parlamentosu tarafından 16 Kasım 2022'de onaylanan "terörle mücadele" kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti. İsveç hükümeti NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerinden biri olan "terörle mücadele" yasasını sıkılaştırma kapsamında ilave adımlar atacağını duyurmuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başkent Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında bugün Meclis'te oylanacak yeni yasa tasarısı sayesinde "Türkiye'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklarını" söylemişti. Kristersson, "İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Stoltenberg dün Stockholm'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının kesinleştirilmesi konusunu ele aldıklarını söylemiş ve bugün NATO karargahında yapılacak toplantıya ilişkin "Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır" demişti.