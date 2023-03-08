İsveç Başbakanı'ndan NATO açıklaması: 'Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla "terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını" söyledi.

Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğinde Türkiye'nin onayına dikkat çeken Kristersson, şunları söyledi:

"İsveç makamları terör için para toplayanlara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz."

Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz" dedi. (AA)