İsrail ordusu Cenin'de 6 Filistinliyi öldürdü, ABD destekledi

İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü, 3'ü ağır 26 kişi de yaralandı.

Kampta henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen bir evi kuşatan İsrail askerleri, sivil bir araç ile baskın düzenleyerek binanın etrafını sardı. Söz konusu sivil aracı, bir buldozer eşliğinde askeri araçlar takip etti.

Görgü tanıkları kuşatma altındaki evin İsrail askerleri tarafından bombalandığını, ardından bölgeden duman yükseldiğini aktardı. Yerel medyada kampa giren İsrail askeri araçlarının fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, baskında 6 Filistinlinin öldürüldüğü, 3'ü ağır 26 kişi de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Güçlerimiz Cenin'de faaliyet gösteriyor" denildi ve daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

ABD'den saldırıya destek

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, 6 kişinin öldürdüğü saldırıyı "İsrail'in kendini savunma hakkını" öne sürerek destekledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail savunma güçleri, kamuoyuna 26 Şubat'ta iki İsrailliyi öldüren bir teröristi takip ettiklerini açıklamıştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu terör örgütleri dahil İsrail'in tüm saldırganlıklara karşı halkını ve topraklarını savunma hakkına sahiptir." (AA)