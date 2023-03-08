WSJ: ABD, Çin ve Rusya'yla savaşa henüz hazır değil

ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan Michael R. Gordon imzalı bir makalede, ABD'nin Çin ve Rusya'yla çatışmaya henüz hazır olmadığı ifade edildi.

'ABD 'büyük güçlerle' çatışma dönemine henüz hazır değil' başlıklı makalede, ABD ordusunun 2018'den bu yana Çin ve Rusya'yla olası çatışmalara odaklandığını, ancak ülkenin silah üretme ve yeni savaş yürütme yöntemleri bulma konusunda zorluklar yaşadığı belirtildi.

ABD'nin, Orta Doğu ve Asya'da onlarca yıl yürüttüğü savaşların ardından son 5 yıldır Çin ve Rusya'yla 'büyük güçler rekabeti' dönemine hazırlandığı kaydedilen yazıda, bu konuda ABD'nin hazır olmadığı ve bu konuda önünde önemli engeller olduğu yazıldı.

Yazıda, eski ABD’li savunma yetkililerinin, ülkede yıllık savunma bütçesinin 800 milyar dolara çıkmasına karşın, konuya dair odağın Irak ve Afganistan’daki savaşlar, pahalı silahlar, bütçelere ilişkin ABD yönetimindeki iç tartışmalar ve ‘Pekin tehdidinin’ aciliyetine dair anlaşmazlıklar nedeniyle ertelendiğini aktardığı ifade edildi. İran başta olmak üzere Ortadoğu’daki meselelerin ve Rusya’nın Ukrayna’ya dönük saldırısının dikkatleri ve kaynakları başka yöne çektiğine işaret edildi.

ABD’nin savunma endüstrisindeki konsolidasyonun ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) daha az silah imalatına ittiği belirtilen yazıda donanmanın Çin’in büyük filosuna karşı denizaltı üretmekte zorlandığı ve ABD’li silah tasarımcılarının Çin ve Rusya’nın geliştirdiği hızlı hipersonik füzelere yetişmeye çalıştığı kaydedildi.

Yazıda, Washington’lu askeri düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı Çin’in Tayvan’a dönük amfibik harekatını içeren harp tatbikatında ABD’nin uzun menzilli kruz füzesinin bir haftada tükendiğine dikkat çekildi.

Yazıda, ordunun Irak ve Afganistan’daki uzun savaşlar nedeniyle gönüllü asker alımı hedeflerini de karşılayamadığı aktarıldı. CIA’in bu iki ülkedeki savaşların ardından odağı Çin’e yöneltme çabalarının devam ettiği yazıldı.

ABD’nin Asya’daki üslerini Çin’e karşı koruma konusunda Irak ve Afganistan’da olduğundan daha fazla zorlanacağı söylenen yazıda, Rusya’nın Doğu Avrupa’da askeri faaliyetlerini artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin iki cephede savaşmak zorunda kalabileceği anımsatıldı.

ABD’nin Tayvan’ı savunmak zorunda kalması durumunda çok uzun mesafeler arası askeri faaliyetler yürütmek zorunda kalacağı ve “Çin’in atış menzili” içerisinde kalacağı ifade edilen yazıda Çin’in son yıllardaki güvenlik hamlelerini Güney Çin Denizi’ne kaydırdığı ve savunma harcamalarını artırdığı hatırlatıldı.

Yazıda, Çin’in Güney Çin Denizi ve Tayvan’ı kontrol etmesinin ABD’nin müttefiklerinden Japonya için de ciddi tehdit oluşturabileceği vurgulandı.

Pentagon’un savunma alanında araştırma ve geliştirme için yıllık bütçeyi rekor seviyeye çıkararak 140 milyar dolara yükselttiği kaydedilen yazıda, Pentagon’un bu hazırlık sürecinin 2030’a kadar yetişemeyeceğini öngördüğü ve Çin’in ABD’den daha önce hamle yapabilmesinden endişe ettiği belirtildi.

Diğer yandan, yazıda Pasifik’in batısında çıkacak olası bir çatışmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Orta ve Doğu Avrupa’daki askeri nüfuzunu artırma konusunda cesaretlendirebileceğine işaret edildi.