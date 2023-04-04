Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında yapılan toplantı sona erdi

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Moskova'da yapılan toplantı sona erdi. Tarafların, istişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde 3-4 Nisan arasında Moskova’da yapılan teknik toplantı bugün bitti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında yapılan toplantıda, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususlar ele alındı. Tarafların görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdiği belirtilen toplantıda, istişarelerin devamı konusunda mutabakat sağlandığı kaydedildi. (ANKA)