Suriye: Moskova'daki görüşmenin amacı Türkiye’nin topraklarımızdaki askeri varlığını sona erdirmek

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Dr. Ayman Susan başkanlığındaki Suriye heyeti, Suriye, Rusya, İran ve Türkiye’den oluşan dörtlü dışişleri bakan yardımcıları toplantısına katılmak üzere bugün Şam’dan Moskova’ya hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın katılacağı bakan yardımcısı düzeyindeki dörtlü toplantının 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da yapılacağını açıklamıştı.

Çavuşoğlu, "Rusya'nın ev sahipliği ve kolaylaştırıcılığında Suriye ile bir angajman süreci başladı biliyorsunuz. Daha sonra İran da bu sürece dahil oldu. Bazılarınız Mısır'ı ziyaretimizde vardı ve Mısır'da sizlere bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının ertelendiğini söylemiştik. Şimdi o toplantının tarihi netleşti. Bakan yardımcısı düzeyinde dörtlü toplantı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

'Amaç Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını sona erdirmek'

Suriye devlet ajansı SANA'nın sorularını yanıtlayan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcı Susan, Suriye heyetinin 3 Nisan’da Rusya ve İran taraflarıyla ikili istişarelerde bulunacağını, ertesi gün ise 4 Nisan’da dörtlü görüşmeye katılacağını bildirdi.

Susan, heyetin özellikle Suriye topraklarındaki Türk askeri varlığını sona erdirme, terörle mücadele ve Suriye’nin iç işlerine karışmamaya odaklanacağını açıkladı.

Suriye Arap Birliği'ne geri dönüyor

Öte yandan, Reuters'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Riyad'ın Mayıs ayında ev sahipliği yapacağı Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planladığını bildirildi.

Arap Birliği'nin en etkili üyelerinden Mısır da Suriye yönetimiyle temaslarını yeniden başlattı. Suriye ve Mısır'ın dışişleri bakanları, Cumartesi günü Kahire'de bir araya gelirken, karşılıklı yapılan açıklamalarda "iş birliğini güçlendirme" mesajları dikkat çekmişti.

Mısır ve Suudi Arabistan'ın Suriye yönetimiyle ilişkileri yeniden tesis ederek, ülkenin Arap Birliği'ne geri dönmesini sağlamayı amaçladıkları bildirildi.