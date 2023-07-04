Türkiye ile Mısır 13 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atadı

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Amr Elhamamy Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

13 yıl sonra alınan kararla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."