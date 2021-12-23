Anadolu Ajansı, Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığını öne süren bir haber geçti.
Konuya dair taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İzmir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı için anlaştı'
Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.
Haber Merkezi
Anadolu Ajansı, Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığını öne süren bir haber geçti.
Konuya dair taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.