'Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı için anlaştı'

Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

Haber Merkezi

Anadolu Ajansı, Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığını öne süren bir haber geçti.

Konuya dair taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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