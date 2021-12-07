Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha'da temaslarını sürdürdü.

Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

Reuters'ın Katar devlet haber ajansına dayandırdığı habere göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldi.