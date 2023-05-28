Türkiye ikinci tur için sandığa gidiyor: 64 milyon seçmen oy kullanacak

Türkiye tarihinde ilk kez ikinci tur seçimlerine gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranını aşamaması nedeniyle, en yüksek oyu alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Erdoğan ilk turda oyların yüzde 49,52’sini alırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’sini almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 49 bin 958 seçmen ilk kez oy kullanacak. Böylece seçimde oy kullanabilecek seçmen sayısı toplamda 64 milyon 163 bin 899 oldu. Türkiye genelinde bin 94 ilçe seçim kurulunda, 191 binden fazla sandık kurulacak.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00’da başlayacak, saat 17.00’da sona erecek. Ancak saat 17.00’a geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

18.00-21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek. 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmî nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.