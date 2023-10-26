Türkiye için 100’üncü yıl marşı: 'Kurulacak emeğin cumhuriyeti!'

Müzisyen Fuat Saka’nın şair Haydar Ergülen’in dizeleriyle bestelediği “100’üncü Yıl Marşı”, “Devrimcilerin Türkiyesi’ne 100’üncü yıl armağanı” olarak paylaşıma açıldı.

İki sanatçının yarattığı “100’üncü Yıl Marşı” aylar süren bir çalışmanın ürünü.

Türkiye’ye en güzel “100’ncü Yıl Marşı”nı devrimcilerin armağan etmesi gerektiğini düşünerek harekete geçen Haydar Ergülen’in bu amaçla hazırladığı çok sayıda taslaktan birinin marşın güftesini oluşturması kesinleştikten sonra, Datça’daki stüdyosuna kapanan Fuat Saka yoğun bir çalışma döneminin ardından marşı besteledi.

Fuat Saka ve Haydar Ergülen ile diğer üretici ve destekçiler, internet ortamında paylaşıma açılan marşın “tüm Türkiye’ye bir armağan” olduğunu belirttiler.

Marşın "bazı devrimci dost çevrelerinin gönüllü desteği dışında herhangi bir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan, yaratıcı kadronun tamamen kendi kaynaklarını kullanarak ürettiği" ifade edildi.

Marşın sözleri şöyle:

Efendiler buna cumhuriyet derler,

Işıklı bir yoldur geleceğe gider,

Akılla bilimle sanatla kolkola,

Yürür aydınlığa kadınlar erkekler.

Yüzüncü yılında daha ileriye!

Hem halkçı hem devrimci cumhuriyete!

Özgürlüğün laiklikle buluşması bu,

Eşitlik ateşinin tutuşması bu,

Geleceği birlikte yönetmek için,

Devrimlerin halkıyla kavuşması bu!

İkinci yüzyılında tam demokrasi!

Kurulacak emeğin cumhuriyeti!

Marşı şu bağlantıdan izlemek mümkün:

https://www.youtube.com/watch?v=V5xnvGWp5FQ