Türkiye hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapattı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na inecek ve bu havalimanından kalkacak araçların uçuşlarına kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada "Sözkonusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Sözkonusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."