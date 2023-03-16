IKBY'den Duhok'ta düşen helikopterle ilgili açıklama

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi dün akşam saatlerinde Duhok'ta düşen askeri helikopterde bulunanların PKK üyesi olduğu açıklamasını yaptı.

Duhok'ta dün akşam saatlerinde düşen helikopterde bulunan 3'ü kadın 4'ü erkek 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rûdaw'ın haberine göre helikopter PKK ile TSK arasında çatışmaların yaşandığı Bêxêr Dağı yamacına düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ye ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını açıkladı.

Helikopterin düştüğü bölgenin 50 metre yakınında bir petrol şirketi bulunuyor. Görgü tanıkları, akşam saat 21.20 sıralarında bölgede iki helikopterin uçtuğunu ve bunlardan birinin düşerek alev aldığını aktardı.

IKBY "Anti Terör Birimi"nden yapılan açıklamada yetkililerin Irak hükümeti, "Uluslararası Koalisyon" ve Türkiye hükümetiyle iletişime geçtiği ancak helikopterin kendilerine ait olmadığına dair yanıt aldıkları belirtildi.

Açıklamada, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu, helikopterde bulunanların PKK’li olduğu ve tamamının hayatını kaybettiği aktarılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydedildi.