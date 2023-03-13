ABD'nin Suriye'ye iki üst düzey askeri ziyaretini yazdı

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 'Suriye’nin kuzeyinde esrarengiz ziyaretler' başlıklı bugünkü yazısında, ABD yönetiminin Suriye’nin kuzeyine en üst düzeyde iki askeri ziyaret yaptığına değindi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Milley’in 4 Mart’ta Suriye’nin kuzeyine yaptığı ziyareti aktaran Çekirge, Milley’in "muhaliflerle görüştüğü" gerekçesiyle Suriye'nin ABD’yi protesto ettiğini, gelişmeden hemen sonra Ankara'nın da tepki vermeye hazırlanarak ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa davet ettiğini yazdı.

Bunun üzerine Büyükelçi Flake'in “ABD Genelkurmay Başkanı Sayın Milley Suriye’nin kuzeyinde yalnızca ABD birliklerini ziyaret etmiştir...” açıklamasında bulunduğunu ifade eden Çekirge, sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama talebi üzerine ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler'ın "Milley, ABD'li komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyini ziyaret etti" şeklinde bir resmi açıklama yaptığı kaydetti.

CENTCOM ziyareti

Milley'in ardından ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyine ikinci bir askeri üst düzey ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Çekirge, CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG'yle görüştüğünü resmen açıkladığına işaret etti.