Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin Antalya temsilcileri seçildi

Ankara'da 7 Ocak'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) Antalya temsilcileri, bugün Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Savaş Sarı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda seçildi.



Antalya'da AKM Perge Salonu'nda düzenlenen toplantının Divan heyeti adına açılışını yapan Ece Mutlu, THTM'nin Kasım ayından bu yana pek çok ilde temsilcilerin seçilmesi için toplantılar gerçekleştirdiğini ve bu doğrultuda Antalya temsilcilerini seçmek için bir araya gelindiğini belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Savaş Sarı THTM'nin cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkan, içinde bulunduğumuz karanlık dönemden Türkiye’nin çıkışını da ancak bu değerler etrafında mücadelede gören bir dizi aydının, yurttaşın çağrısıyla yola çıktığını söyledi.

Sarı "Neden bugün, geç değil mi diye soran dostlar oluyor. Elbette geciktik ama asla iş işten geçmiş değil. Hele 14 Mayıs seçimleri ve onun ortaya çıkardığı hükümet ve parlamento tablosu açısından böyle bir çıkışın tam zamanı" dedi.

Sarı konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyeti bitirdiler. Ortada holdinglerin, tarikatların at koşturduğu, emperyalizmle iş tutmanın kural sayıldığı yağmaya açılmış bir ülke ve yoksul bir halk var. Çok açık ki bu sömürü düzeni ve onun sahibi bir avuç asalak için cumhuriyet ve onun kazanımları çok uzun bir süredir yüktü. AKP yirmi bir yıldır asıl olarak cumhuriyet ve kazanımlarının tasfiyesi için iktidar etti."

Cumhuriyetin kuruluşunun içinde bulunduğu tarihsel dönem açısından fazlasıyla radikal ve devrimci bir dönüşüm olduğunun altını çizen Sarı "Ama o dönemde yaşanan tek örnek de değildi. 1917’de Rusya’da Ekim devrimi, 1918 Alman devrimi ve Avrupa'da ard arda gelen devrimci kalkışmalar da o dönemin parçası ve o döneme damga vuran radikal çıkışlardı" dedi.

1923'ün bir burjuva devrimi olduğunu dile getiren Sarı "Emperyalizme, saltanata ve hilafete karşıydı. 1917 Ekim Devrimi bir işçi devrimiydi. Emperyalizme ve paranın saltanatına karşıydı. Avrupa'daki devrimci kalkışmalar da emperyalizmi ve paranın saltanatını karşılarına almışlardı. Tüm bunlardan bahsetmemin nedeni, bilelim ki bizim Cumhuriyetimiz kuruluş sürecinde dünyada ayağa kalkan işçi sınıfı ve emekçi halklarla aynı safta yer aldı" diye konuştu.

'Gücümüz savunduğumuz ilkelerin haklılığındadır'

Sarı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esaret altında emperyalizmin ve padişahın çıkarları için savaştan savaşa sürüklenen sefalet içindeki Anadolu ve halkımız için Cumhuriyet doğru safta olmanın gururu ve büyük bir kazanım demekti. Cumhuriyeti ifade eden değerler, laiklik, bağımsız ve egemen bir ülke olmak, halkçılık, devletçi ve planlı bir ekonomiyi savunmak ise Cumhuriyetimizin meşruiyet kaynakları oldu.

Cumhuriyetimizin tarihi de hep bu saflaşma üzerinden belirlenmedi mi? Cumhuriyet ve kazanımlarını bir yük olarak görüp kurtulmaya çalışan, paranın saltanatını savunanlar ile emekçi halkın çıkarlarını, aydınlık ve bağımsız Türkiye’yi savunanlar arasındaki mücadele.

Bir süredir karanlık taraftakiler galebe çalmış durumdalar. Bunda onların her türden gerici saldırısı kadar bizim safımızdaki tereddüt ve dağılmaların da payı var.

Doğrudan, gidilecek yönden, oraya giderken asla vazgeçmememiz gereken kazanım ve ilkelerimizden vazgeçerek, bunlardan birini ya da ötekisini feda ederek bu karanlıkla baş edemeyiz. Unutmamalıyız ki asıl gücümüz savunduğumuz doğru ve ilkelerin meşruiyet ve haklılığındadır. “

'En çok emekçi halkımızın örgütlenince ortaya çıkaracağı güce inanıyoruz'

Emekçi halkın örgütlendiğinde ortaya çıkardığı güce dikkat çeken Sarı, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Türkiye'yi, ülkemizi sevmeden, halkımıza inanmadan başarı elde edemeyiz. Unutmamalıyız ki ülkesini sevmek onu dönüştürme iddiası, halkına inanmak da onu örgütleme iradesini göstermektir.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nde siyasi ve ideolojik farklılıkları olan yurttaşlar olarak bir araya geliyoruz.

Ama çıkış bildirgesinde belirtilen ilke ve doğruların meşruluğu ve haklılığı konusunda en ufak bir şüphemiz yok.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin çağrısına kulak verenler, bizler Türkiye’yi insanca yaşanan, gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan bir ülke haline getirecek kadar çok seviyoruz.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin çağrısıyla bir araya gelenler, bizler en çok birbirimize, yani emekçi halkımıza, onun örgütlenince ortaya çıkaracağı güce inanıyoruz.”

Antalya'dan 15 temsilci seçildi

Savaş Sarı'nın konuşmasının ardından kısa bir ara verilerek ikinci kısıma geçildi. Toplantının bu kısmında delege adayları kürsüye çıkarak kendilerini tanıttılar ve neden halk temsilcisi olmak istediklerini anlattılar.

Toplantıda 15 delege, katılımcıların onayıyla Antalya halk temsilcileri olarak seçildiler. Antalya temsilcileri, 7 Ocak'ta tüm Türkiye'den seçilen temsilcilerle Ankara'da bir araya gelerek Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin ilk toplantısına katılacaklar.