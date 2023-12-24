THTM Bursa temsilcilerini seçti: 'Ülkemizin aydınına, devrimcisine, işçisine güveniyoruz'

Türkiye'nin dört bir yanında toplantılarını sürdüren, temsilcilerini seçen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) Bursa temsilcileri belli oldu.

Dün, Ekim Sanat Sahnesi'nde gerçekleşen toplantıda divan heyeti adına yapılan açılış konuşmasında, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından oluşturulmak istenen karamsar atmosferi reddedenlerin meclisi olduğu vurgulandı. TBMM bileşiminin Türkiye'yi temsil ehliyetinin bulunmadığının altının çizildiği açış konuşmasında THTM'nin ülke gerçekliğini temsil iddiasıyla da yola koyulduğu belirtildi.

'Bir yol arkadaşlığı inşa ediyoruz'

Toplantının ilk konuşmacısı Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş oldu. Türkiye'nin pek çok kentinde düzenlenen toplantılarda yalnızca temsilci seçilmediğini, aynı zamanda yan yana yürümek için yeni olanakların da kendini gösterdiğini vurgulayan Savaş, "Bir araya geliyoruz, ülkemizi eşit, özgür ve aydınlık günlere taşıyacak ilkelere sırtımızı yaslayıp bir yol arkadaşlığı inşa ediyoruz" dedi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin birlikte tartışan, çözüm yolları arayan ve aldığı kararları örgütlemek ve bu düzenin karşısına dikilmek için harekete geçenlerin meclisi olduğunu söyleyen Alpaslan Savaş, bunu başarabilmek için düzen siyasetinden köklü bir kopuşa ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Etkili bir odak olmak için ilkeli siyaset

Sözlerini THTM'nin güç aldığı ilkelere değinerek sürdüren Savaş, "Bu ilkelerin başında başında antiemperyalizm geliyor ancak bu şu demek değil: 'ABD'ye her türlü eleştiriyi yapayım ama Avrupa Birliği'nden aldığım fonlara dokunulmasın' Antiemperyalizm ayrım yapmadan bütüncül bir şekilde emperyalizmin karşısına dikilmektir. Benzer şekilde laikliğin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ama bilmek yetmez, görüşlerimizi eğip bükmeden gericiliğin karşısına dikilmemiz gerekiyor" dedi.

THTM'nin önemli görevlerinden birinin de kardeşliğin yeniden ve güçlü şekilde inşası olduğunu söyleyen Savaş "Ülkemizde önemli sorunlarımız var. Bunlardan biri de halkın bağrında önemli yaralar açtı. Bu yaraların sarılması için birbirimizi dinlememiz, anlamamız gerekiyor. Yeni yaralara izin vermemek için ülkemizin tüm yoksullarını, emekçilerini siyaset sahnesine taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bu sayede yeni bir ülke kuracağız" dedi.

'Ortada sultan varsa vatan yoktur'

Toplantıda ikinci olarak söz alan Gazeteci-Yazar Orhan Gökdemir sözlerine Vahdettin tartışması ile başladı. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlamaları vesilesiyle yaşanan "Vahdettin hain mi değil mi" tartışmalarında bir hata yapıldığının altını çizdi. Hain olmak için insanın önce vatanının olmasının gerektiğini söyleyen Gökdemir, "Vahdettin hain değildi çünkü o ülkemizi vatan olarak değil kendi mülkü olarak görüyordu. Vatan, bizim el koyduğumuz sultanın mülküdür. Ortada sultan varsa vatan yoktur. Bir daha hiç kimse vatanımızı kendi mülkü sayamayacak" dedi.

Yaşadığımız toprakları sultanın mülkü olmaktan çıkarıp vatan yapma mücadelesinde Namık Kemal'in Vatan adlı tiyatrosunun tetiklediği düşüncelere değinen Gökdemir, başlayan bu mücadelenin 1908 Devrimi'ne giden yolu açtığını ifade etti. Bu hürriyet arayışının ilk fırsatta bastırılmak istendiğine işaret etti.

Abdülhamid'in Meclis'i feshettikten sonra meclis üyelerine maaş vermeye devam ettiğini hatırlatıp "Şimdiki TBMM de böyle oldu maalesef. Bir hükmü yok ama çalışıyor gibi görünüyor. Konuşmalar yapılıyor, kimsenin ciddiye almadığı önergeler veriliyor. Sonuçta da her şey sayısını bile bilmediğimiz cumhurbaşkanı danışmanlarından birinin iradesi ile yürürlüğe giriyor" dedi.

'Ülkemizin aydınına, devrimcisine, işçisine güveniyoruz'

Cumhuriyet tarihinde pek çok ileri adımın atıldığının altını çizen Gökdemir, 1961 Anayasası'nın ardından ise bu tarihin meclisin yetkilerinin adım adım kısıtlanmasının tarihi olduğunu ifade etti. Artık sermayenin devlet idaresinde çok daha hızlı bir işleyişe ihtiyaç duyduğunu, bunun ise artık TBMM'yi tamamen işlevsiz kıldığını söyledi.

Sözlerini noktalarken bu THTM'nin vereceği mücadelenin görkemli bir geçmişe sahip olduğunu ve bunu daha ileri taşıma iradesiyle hareket edeceklerini söylen Gökdemir, "Bizim geçmişimizde tebaayı yurttaş yapan Fransız devrimcileri var, Çar babalarının malı konumundaki milyonları yoldaşa dönüştüren Ekim devrimcileri var, ülkemizi sultanın mülkü olmaktan çıkarıp vatana dönüştüren 1923'ün devrimcileri var. Bugün biz de her şeyi kökten değiştirmek için yola çıkıyoruz. Bunun bayrağını açıyoruz ve ülkemizin aydınına, devrimcisine, işçisine güveniyoruz!" dedi.

Bursa'dan 4 temsilci seçildi

Yapılan konuşmaların ardından toplantı divanına başvuran temsilci adayları sırayla sahneye çıkarak kendilerini tanıttılar ve neden halk temsilcisi olmak istediklerini açıkladılar. Salondan büyük destek gören adaylık konuşmalarının ardından Bursa temsilcisi olarak belirlenen 4 kişi tekrar sahneye davet edildi ve toplantı alkışlarla sona erdi.