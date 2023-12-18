THTM Adıyaman temsilcisini seçti: 'Halkımıza inanmadan başarı elde edemeyiz'

Türkiye'nin dört bir yanında toplantılarını sürdüren, temsilcilerini seçen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) Adıyaman halk temsilcisi belli oldu.

THTM, 2023 seçimleri sonrası oluşan meclis bileşiminin halkın ihtiyaçlarına, sorunlarına dair bir gündem ve amaç edinmemesi, aksine emekçi halkın sorunlarının ana kaynağı olan sermaye ve tarikat gruplarının çıkarlarına hizmet etmesi sebebiyle kuruldu. Laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi, tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir toplumsal sistemi hayata geçirme hedefiyle yola çıkan THTM, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda temsilcilerini belirliyor.

Adıyaman'daki toplantı, Divan Başkanı Damla Çınar’ın selamlamasıyla başladı. Toplantı akışını sunan Çınar sözlerine “Bugüne kadar, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Çanakkale’de onlarca kişi halkın iradesinin bir unsuru olarak, onunla birlikte Türkiye'de eşitlik, bağımsızlık, laiklik mücadelesi için görev üstlenmek için aday oldu ve temsilci olarak seçildi. Bugün de burada, dostlarımızın katıldığı bu toplantıda Adıyaman’dan da adayımızı belirleyeceğiz” diyerek devam etti ve sözü Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı’ya bıraktı.

TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı

'Siyasi ve ideolojik farklılıkları olan yurttaşlar olarak bir araya geliyoruz'

THTM’nin nasıl ortaya çıktığını, hangi ihtiyaçlara karşılık vereceğini açıklayan Sarı, “Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkan, içinde bulunduğumuz karanlık dönemden Türkiye’nin çıkışını da ancak bu değerler etrafında mücadelede gören bir dizi aydının, yurttaşın çağrısı ile yola çıktı. Neden bugün, geç değil mi diye soran dostlar oluyor. Elbette geciktik ama iş işten geçmiş asla değil. Hele 14 Mayıs seçimleri ve onun ortaya çıkardığı hükümet ve parlamento tablosu açısından böyle bir çıkışın tam zamanı” dedi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nde siyasi ve ideolojik farklılıkları olan yurttaşların bir araya geldiğini belirten Sarı, sözlerini şöyle bitirdi: “Türkiyeyi, ülkemizi sevmeden, halkımıza inanmadan başarı elde edemeyiz. Unutmamalıyız ki ülkesini sevmek onu dönüştürme iddiası, halkına inanmak da onu örgütleme iradesini göstermektir. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nde siyasi ve ideolojik farklılıkları olan yurttaşlar olarak bir araya geliyoruz. Ama çıkış bildirgesinde belirtilen ilke ve doğruların meşruluğu ve haklılığı konusunda en ufak bir şüphemiz yok.”

Akademisyen Burçak Özoğlu

'Devletçi-planlı bir ekonomi olsaydı 6 Şubat sonrası böyle olur muydu?'

Sarı'nın ardından kürsüye THTM kurucu üyelerinden akademisyen Burçak Özoğlu çıktı. Özoğlu, THTM’nin Adıyaman halkı açısından önemini vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“THTM nedir diye soran olursa vereceğimiz cevap az ve öz.Türkiye halk temsilcileri meclisi yurt sevgisi ve Cumhuriyetçilik duygusuyla bir araya gelenlerin birliğidir. THTM ne bir siyasi parti, ne bir seçim ittifakıdır, çok daha ötesidir. Kuruluşumuzda bizler ülkenin her yerinde halkın gerçek temsilcilerine bu duyguyla seslendik. Laik bağımsız egemen bir ülke için, devletçi-planlı bir ekonomi için; tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için çağrı yaptık. Bu çağrı ağır bir deprem travma yaşamış ve hala yaşayan topraklar için, yani Adıyaman toplantısı için daha da önemli. Bir düşünelim bu ülkede, Cumhuriyetçi değerler egemen olsaydı, devletçi planlı bir ekonomi olsaydı 6 Şubat depremi ve sonrasında bunları yaşar mıydık? Doğru planlama ve toplumcu kentleşme olsaydı evlerimiz bu kadar kolay başımıza yıkılır mıydı? Halkın çıkarları için var olan, eşitlik ilkesine bağlı bir devletimiz olsaydı arama kurtarma, tıbbi müdahale, acil durum yönetimi, deprem sonrası koruma ve rehabilitasyon bugün olduğu gibi mi olurdu? Eşitlik ve kardeşlik içinde, sömürünün, rantın hakim olmadığı bir ülkede zenginle yoksulun enkaz altındaki canları da eşit olurdu, kaynaklar adil kullanılırdı. İşte tüm bunlar yüzünden cumhuriyetçi değerler, egemen ve bağımsız bir ülke Adıyaman ve diğer deprem illerimiz için daha da elzem. Böylesi bir ülkeyi kurmak için, bir daha enkaz altında kalmamak için bir araya geliyoruz, yolumuz açık olsun!”

Konuşmaların ardından THTM Adıyaman Temsilci adayı Ali Yılmaz, toplantı katılımcılarının onayıyla THTM temsilcisi seçildi.