Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kuruluyor: Çanakkale temsilcisi seçildi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Çanakkale temsilcisi, bugün Çanakkale Belediye Çalışanları Sosyal Tesisleri Ercan Adsız Salonu’nda düzenlenen toplantıyla belirlendi.

THTM, 2023 seçimleri sonrası oluşan meclisin halkın ihtiyaçlarına, sorunlarına dair bir gündem ve amaç edinmemesi, aksine emekçi halkın sorunlarının ana kaynağı olan sermaye ve tarikat gruplarının çıkarlarına hizmet eden gerici bir meclis oluşturması sebebiyle kuruldu. Laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi, tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir toplumsal sistemi hayata geçirme hedefiyle yola çıkan THTM, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda temsilcilerini belirliyor.

Çanakkale'deki toplantı, THTM çağrıcıları Serap Emir ve Engin Solakoğlu’nun konuşmalarıyla başladı. Toplantının ikinci oturumundaysa temsilci seçilmek isteyen adaylar toplantı divanına başvurularını yapıp konuşmalarını gerçekleştirdiler.

'Ne kahramanlara ne de 3-5 yılda karşımıza konacak sandığa ihtiyacımız yok'

İlk sözü alan Emir, Cumhuriyetin ilkelerinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirttiği konuşmasında, THTM'ye düşen görevi şu ifadelerle anlattı: ''THTM bu ülkeden umudunu kesmeyenlerin buluştuğu yerdir. THTM, TBMM’nin işlevsizleşmesi, Cumhuriyet’in tasfiyesi üzerine harekete geçti. Komünistler ve Cumhuriyetçiler Türkiye’deki devrimin başını çekenler oldu ve kadınlar da en baştaydı. Cumhuriyet, dinin toplumsal yaşamdan siyasetten atılmasıydı ve Cumhuriyet laiklik, kamuculuk demekti, bugün tam tersini yaşıyoruz. 100 yıl önce kurulan Cumhuriyet neden tasfiye edildi? Burjuvazi bunun içini boşalttı. Komünistler her daim Cumhuriyet’in sosyalizmle taçlandırılmasının gereğini bildirdi.''

Kurulacak yeni Cumhuriyet'in laiklik, kamuculuk ve bağımsızlık temelinde yükseleceğini kaydeden Serap Emir, ''Ne kahramanlara ne de 3-5 yılda bir karşımıza konacak sandığa ihtiyacımız yok! Cumhuriyet devletçilik, laiklik, bağımsızlık bu ülkenin temeli olarak kuruldu ve biz bunu yeniden kurmak için bir yola çıktık. Emekçilerin Cumhuriyet’i olmalı, yeni Cumhuriyet’te her şey halka iade edilmeli, NATO üsleri kapatılmalı, yönetimden dört eşli vekilleri atmalıyız'' dedi.

'Kuzu şiş yapılan meclisin bizi temsil etmediğini gösterelim'

Konuşmasına ''Komünistler neden Cumhuriyet’e sahip çıkmaya kalkıyorlar'' sorusuyla başlayan Engin Solakoğlu, bu soruya ''Komünistler kuruluşundan beri Cumhuriyet’e sahip çıktılar ve bu yeni bir şey değil. Cumhuriyetçileri, Kemalistleri de bu mücadeleye davet ediyoruz, birlikte hareket etmeliyiz'' yanıtını verdi.

Cumhuriyeti, bir kaideye benzeten Solakoğlu, bu kaidenin temellerini şöyle sıraladı: ''Laiklik aydınlanmanın olmazsa olmaz koşullarından biridir ve laiklik Cumhuriyetin yaşaması için elzemdir. Laikliğin yokluğu emekçileri ezme amacına hizmet eder. Bağımsızlık, ihtiyaçlarımızı başka ülkelere bırakmamaktır. Burjuva parası ile her yere gider çünkü vatanı yoktur. Bizlerin ise gidebileceği başka bir yer yoktur ve biz burayı savunmak zorundayız.''

Bir emekçinin intihar girişiminde bulunduğu bu hafta TBMM'de mangal partisi verildiğini hatırlatan Solakoğlu, herkesi THTM'ye güç vermeye çağırdı: ''Sızlanmak çözüm getirmez, gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım, kuzu şiş yapılan meclisin bizi temsil etmediğini gösterelim. Bu halkın kendi meclisini kurup kendi sesini duyurabileceğini herkese kanıtlayalım.''

Konuşmaların ardından THTM’ye aday olmak isteyenlere çağrı yapıldı. Çanakkale için 4 aday belirlendi ve sırasıyla konuşmalarını gerçekleştirdiler. Oylama sonucunda Dilara Dağlıgil THTM’nin Çanakkale temsilcisi seçildi.



