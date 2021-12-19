Türkiye genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Son 24 saatte farklı şehirlerde 6 kişi daha metil alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle toplam 13 ilde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e yükselmiş oldu.

En fazla can kaybının yaşandığı ilin İstanbul olduğu belirtilirken, 22 kişinin yaşamını yitirdiği kentte yoğun bakımda tedavi gören 16 kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan, ülke genelinde devam eden sahte içki operasyonlarında ise gözaltına alınanların sayısı 100'e yaklaştığı ve 18 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.