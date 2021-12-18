Sahte içkiden bir ölüm daha: İçine tiner koymuşlar

Edilen bilgiye göre olay, 12 Aralık Pazar günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının getirdiği içkiyi kullanan 62 yaşındaki 4 çocuk babası Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşamaya başladı.

Yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sülek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Hasan Sülek hayatını kaybetti.