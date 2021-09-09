Türkiye Gazeteciler Sendikası AFP'de grev kararı aldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Agence France-Presse (AFP) Türkiye bürosu arasında süren toplu pazarlık süreci

anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendika grev kararı aldı.

TGS'den yapılan açıklamada "İşverenin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle AFP Türkiye bürosunda grev kararımızı asacağız" denildi.

Sendika grev kararının 10 Eylül Cuma günü saat 12.00'de Teşvikiye'deki AFP Türkiye Bürosu'na asılacağını belirterek burada yapılacak basın açıklamasına katılma çağrısında bulundu.