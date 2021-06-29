TGS: AFP muhabiri Kılıç’a saldıran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın İstanbul Taksim'de 19. Onur Yürüyüşü'nü takip ederken polis tarafından boğazına baılarak ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TGS, Bülent Kılıç’a saldıran polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın soruşturma kararını kendilerine ilettiği belirtildi.

TGS’nin açıklamasında şöyle denildi:

”İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, üyemiz Bülent Kılıç’a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bize iletti. Bu adımı olumlu bulmakla birlikte caydırıcı cezalar beklediğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ettik. Cezasızlığa son”