Türkiye futbolunda son 10 yılın cari açığı 265 milyon dolar

FIFA, dünya futbolunun ekonomisine ilişkin bir rapor yayınladı.

Rapora göre, Türkiye kulüpleri 2011-2020 arasında ülke dışından 2 bin 634 futbolcu transfer ederken bu alanda 10. sırada yer aldı. Türkiye, transferler için yabancı kulüplere 1 milyar 112 milyon 800 bin dolar ödeyerek bu alanda da 9. oldu.

Buna karşılık bu dönemde ülke dışına 1671 futbolcu transfer edebilen Türkiye kulüpleri, bu alanda FIFA sıralamasında 22. oldu. Türkiye kulüpleri, transferler karşılığında 848 milyon dolar kazanarak bu başlıkta 13. sırada yer aldı. Buna göre, ithalat-ihracat sonucu Türkiye’nin 10 yıllık cari açığı 265 milyon dolar oldu. Türkiye, FIFA içerisinde cari açığı en fazla olan 10. ülke oldu.

Türkiye'nin son 10 yılda en çok transfer yaptığı ülke Almanya oldu.

Türkiye'deki futbolcuların sayısı, uyruklara göre oyuncu sıralamasında da ilk 30 arasında yer almadı.