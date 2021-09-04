Avrupa Şampiyonası sona erdi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

İtalya, Final Maçı'nda 2 yıl üst üste şampiyon olan Sırbistan'ı yenerek Belgrad'dan zaferle ayrıldı.

Kürsüde 3.lük Kürsü'sünde A Milli Kadın Voleybol Takımı yer alırken Sırbistan bugün yaşadığı yenilginin arıdından 2.lik Kürsü'sünde yer aldı.

Bu yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1.lik kupasını alansa İtalya oldu.

Turnuva başından beri en çok sayı yapanlar arasında Türkiye'den Ebrar Karakurt girmiş oldu. Ebrar, Turnuva'nın en başarılı 4. skoreri olurken 145 sayıya imza attı.

İtalya Milli Takımı'ndan Paola Egonu'ysa tüm turnuvanın en değerli oyuncusu oldu.

Dünya tarihinde ilk olarak Sovyetler Birliği 7 kere üst üste Avrupa Şampiyonu olmuş, daha sonra Rusya Federasyonu da 3 kere üst üste şampiyon olarak ikinci ülke olmuştu. Sırbistan'da bugünkü maçı alarak 3 kere üst üste şampiyon olarak en başarılı takımları arasında girmeyi hedefliyordu.