İtalya Avrupa Şampiyonu oldu

İtalya 2 yıl üst üste şampiyon olan Sırbistan'ı yenerek Belgrad'dan zaferle ayrıldı.

Haber Merkezi

Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın Final Maçı'nı İtalya kazandı.

Çekişmeli geçen maçta ilk seti Sırbistan alırken diğer 3 seti alan İtalya galip oldu.

2017'deki turnuvayı 1.likle terkeden Sırbistan, 2019'da Ankara'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yenerek üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Dünya tarihinde ilk olarak Sovyetler Birliği 7 kere üst üste Avrupa Şampiyonu olmuş, daha sonra Rusya Federasyonu da 3 kere üst üste şampiyon olan ikinci ülke olmuştu. Sırbistan 3 kere üst üste şampiyon olabilme başarısına olmayı hedefliyordu.

Tokyo Olimpiyat'larında oynanan İtalya ve Sırbistan maçını Balkan ülkesi galibiyetle sonlandırmıştı.

Dün Sırbistan-Türkiye arasındaki yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı mağlup olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Hollanda'yı mağlup ederek turnuvada 3.lüğünü garantilemiş oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa üçüncüsü oldu