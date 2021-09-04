İtalya Avrupa Şampiyonu oldu

Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın Final Maçı'nı İtalya kazandı.

Çekişmeli geçen maçta ilk seti Sırbistan alırken diğer 3 seti alan İtalya galip oldu.

2017'deki turnuvayı 1.likle terkeden Sırbistan, 2019'da Ankara'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yenerek üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Dünya tarihinde ilk olarak Sovyetler Birliği 7 kere üst üste Avrupa Şampiyonu olmuş, daha sonra Rusya Federasyonu da 3 kere üst üste şampiyon olan ikinci ülke olmuştu. Sırbistan 3 kere üst üste şampiyon olabilme başarısına olmayı hedefliyordu.

Tokyo Olimpiyat'larında oynanan İtalya ve Sırbistan maçını Balkan ülkesi galibiyetle sonlandırmıştı.

Dün Sırbistan-Türkiye arasındaki yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı mağlup olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Hollanda'yı mağlup ederek turnuvada 3.lüğünü garantilemiş oldu.