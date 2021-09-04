A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda ile 3.'lük için karşılaştı.

Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada yarı finale kadar maç kaybetmeyen Filenin Sultanları, yalnızca ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Milliler, sonrasında Ukrayna ve Polonya'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye, dün akşamki yarı final maçında Sırbistan'a yenilmişti.

Sırbistan-İtalya final maçı ise bugün saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

'Türk kadını çok güçlüdür ve her şeyi başarabilir'

Maç sonunda başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular açıklamalarda bulundu.

Guidetti, "Çok mutluyum. Herkes adına çok teşekkür ederim, çok uzun bir yaz oldu. 2 madalya kazandık ve Olimpiyat'ı 5. olarak tamamladık, bence çok kötü değil. Dünyadaki en iyi üç takımdan biri olmamıza çok az kaldı. Türk milli takımı, her turnuvanın sonuna kadar oynuyor. Bundan gurur duyuyoruz. Bizim takımımız Türkiye'deki tüm genç kızlara ve kadınlara örnek olmalı, rol model olmalı. Takımımız gösterdi ki Türk kadını çok güçlüdür ve her şeyi başarabilir" dedi.

Oyunculardan Zehra Güneş, "Mayıs'tan beri birlikteyiz, çok zorlu bir süreç geçirdik. Son turnuvamızı madalyayla tamamladık. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Her yerde evimizde gibi hissettik" dedi.

"Dolu dolu turnuvalar oynadık" diyen Eda Erdem ise "Dünkü yenilgiden sonra iyi toparladığımızı düşünüyorum, bize madalyayla tamamlamak yakışır dedik. Bugün daha istekli olan taraf bizdik. Halkımıza armağan olsun. Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın" şeklinde konuştu.

Ebrar Karakurt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi karalamak isteyenler avrupa 3.sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" dedi.