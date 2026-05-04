Türkiye-Ermenistan hattında seçim öncesi ‘normalleşme’ trafiği: Sınır kapıları 4 Haziran'da açılabilir

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

İki ülke arasında Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla kurulan ortak çalışma grubu, 28 Nisan’da Kars’ta toplandı. Dışişleri Bakanlığı, toplantıda bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında hattın “bir an evvel” faaliyete geçirilmesinin öneminin vurgulandığını duyurdu.

1993’ten beri kapalı

Kars-Gümrü hattı, Türkiye ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan tek demiryolu hattı olma özelliği taşıyor. Hat, Türkiye tarafından 1993’te, Karabağ savaşının ardından Ermenistan’a yönelik sınır kapatma politikası kapsamında devre dışı bırakılmıştı. Aynı dönemde kara sınırları da kapatılmış, iki ülke arasında zaten sınırlı olan diplomatik temaslar uzun süre donmuştu.

2020’de Azerbaycan’ın Karabağ’da kontrolü yeniden sağlamasının ardından Ankara-Erivan hattında yeni bir diplomatik süreç başlatıldı. Türkiye ve Ermenistan dışişleri bakanlıkları, “normalleşme süreci özel temsilcileri” atayarak doğrudan görüşmelere geçti.

THY seferleri başladı, e-vize kapsamı genişledi

Sürecin son aylarda hız kazanmasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yürütülen barış görüşmeleri etkili oldu. Bakü yönetimi anlaşmanın kalıcı imzası için Ermenistan anayasasında değişiklik talep ederken, Ankara-Erivan hattında da bazı somut adımlar atıldı.

Türk Hava Yolları, 11 Mart 2026’da İstanbul-Erivan hattında uçuşlara başladı. THY’nin kendi duyurusunda da İstanbul-Erivan seferlerinin 11 Mart itibarıyla başlatıldığı belirtildi. E-vize uygulamasının kapsamının genişletilmesi de normalleşme sürecindeki diğer başlıklardan biri oldu. AP’nin aktardığına göre Türkiye ve Ermenistan, Aralık 2025’te vize prosedürlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Sınır için 4 Haziran tarihi gündemde

Şimdi ise kara sınırlarının açılması ve Kars-Gümrü demiryolu seferlerinin başlaması bekleniyor. Ermenistan’da parlamento seçimleri 7 Haziran 2026’da yapılacak.

Seçim öncesinde sınır kapılarının açılmasının, ekonomiyi önceleyen ve Türkiye ile uzlaşmacı bir dil kullanan Paşinyan hükümetine destek sağlayabileceği değerlendiriliyor. EVN Report’un nisan ayında yayımladığı seçim anketi, iktidar partisinin lehine bir eğilime işaret ederken muhalefetin parçalı görünümünü koruduğunu aktardı.

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, bu çerçevede sınır kapılarının 4 Haziran 2026’da açılabileceği ileri sürülüyor. Tarihin sembolik bir anlamı da bulunuyor: 4 Haziran 1918’de Osmanlı Devleti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında Batum Antlaşması imzalanmıştı. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla Ermenistan’ı tanıyan ilk devlet olurken, antlaşma Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti’nin imzaladığı ilk uluslararası belge olarak kayda geçmişti.