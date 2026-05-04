ABD-İsrail saldırılarında 66. gün: Trump teklifi reddetti, Hürmüz için yeni planını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail devlet televizyonu KAN'a konuştu.

Trump, söz konusu teklife ilişkin "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez" ifadesini kullandı. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını söyleyenTrump, "Kabul edemeyeceğim şeyler var" dedi.

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yolsuzluk davasından affetmesi için baskısını sürdürerek, "O bir savaş dönemi başbakanı. Ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı. Saçmalıklara değil, savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacınız var" ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti. Trump ise İran'ın ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş ancak İran'ın son 47 yıldır "insanlığa ve dünyaya yaptıkları" için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürmüştü.