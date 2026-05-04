ABD-İsrail saldırılarında 66. gün: Trump teklifi reddetti, Hürmüz için yeni planını duyurdu
Müzakerelere dair belirsizlik devam ederken İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni hamlesi hakkında uyarıda bulundu.
Trump, İran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklifi "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı.
ABD, bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacağını duyurdu.
İran ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti.
Yayın Tarihi: 04.05.2026 , 08:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 , 08:51
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan etmek zorunda kaldığı ateşkes sırasında "deniz ablukası" başlatması, ikinci tur müzakerelerini belirsizliğe sürükledi.
Washington'ın karşılık bulmayan 9 maddelik teklifinin ardından Tahran da Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik teklif sundu. Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı.
Ayrıca Trump, bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise "Özgürlük Projesi" ismi verilen operasyona destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını bildirdi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti.
Öte yandan 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.
Trump: İran'ın teklifi kabul edilemez
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail devlet televizyonu KAN'a konuştu.
Trump, söz konusu teklife ilişkin "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez" ifadesini kullandı. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını söyleyenTrump, "Kabul edemeyeceğim şeyler var" dedi.
Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yolsuzluk davasından affetmesi için baskısını sürdürerek, "O bir savaş dönemi başbakanı. Ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı. Saçmalıklara değil, savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacınız var" ifadelerini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti. Trump ise İran'ın ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş ancak İran'ın son 47 yıldır "insanlığa ve dünyaya yaptıkları" için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürmüştü.
