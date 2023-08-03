Türkiye COP16 ev sahipliğinden çekildi

Türkiye, 11 ili etkileyen 6 Şubat tarihli depremlerin ardından 2024'te Birleşmiş Milletler (BM) biyolojik çeşitlilik toplantılarının 16.'sı olan COP16'ya ev sahipliği yapamayacağını açıkladı.

BM, 2024'te Türkiye Antalya'da yapılması planlanan COP16 toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

BM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kasım 2024'e kadar yapılması planlanan toplantıda ev sahipliğinden çekilme kararını almaktan üzgün olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 2024-2026 dönem başkanlığını COP16'da Çin'den devralması planlanıyordu.

Açıklamada ayrıca, ev sahipliğini üstlenmeye aday ülkelere teklif götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

'190'dan fazla ülkenin imzası bulunuyor'

'COP' adıyla anılan görüşmeler, 2022 yılında gerçekleştirilen görüşmelerde varılan bir uzlaşı üzerine düzenleniyor.

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde 190'dan fazla ülkenin imzası bulunuyor.

2030 yılına kadar gezegenin yüzde 30'unu korunan bir bölge olarak güvence altına alma taahhütlerini içeren sözleşme, pandemi sürecinin akabinde imzalanmıştı.