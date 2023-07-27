BM: Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada yaşanan aşırı sıcak havalar için "Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi" diyerek önlem alınması konusunda ülkelere acil eyleme geçmeleri için çağrı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu.

Temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu vurgulayan Guterres, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi" şeklinde konuştu.

Guterres, tüm gezegen için çok zor ve felaket dolu bir yaz yaşandığını belirtti.

'Daha fazla zaman yok'

"Liderler önderlik etmeli, artık mazeret yok, diğerlerinin önce hareket etmesini beklemek yok. Bunun için daha fazla zaman yok" diye konuşan Guterres, buna rağmen acil iklim eylem planlarıyla küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötüsünden kaçınmak için bir araya gelmenin hala mümkün olduğunu söyledi.

Guterres, G20 ülkelerinin 'iklim değişikliği ve adaleti' için adım atmak zorunda olduğunu ifade ederek, her ülkenin fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmesi ve ulusal emisyon azaltma hedeflerine ulaşması gerektiğinin belirtti.

Antonio Guterres, hükümetler dışında yerel yönetimlere, kurumlara ve özel şirketlere de yenilenebilir enerjiye BM standartlarına uygun bir şekilde geçiş konusunda çağrıda bulundu.