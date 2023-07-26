İstanbul'da görülmemiş sıcaklık: Şile'de hava 43,4 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da sıcaklık rekor yüksekliklere ulaştı.

Meteoroloji'nin resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43,4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41,7 derece, Eyüpsultan'da 40,4 derece oldu.

23 yıl sonra en yüksek sıcaklık

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji verilerinde İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40,6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.