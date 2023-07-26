Güneş altında saatlerce sırtlarında çuvalla çalışıyorlar, tek önlem şapka!

İzmir Bayraklı’da dün sıcak altında dağıtım yaptığı sırada güneş çarpması sonucu beyin kanaması geçiren PTT emekçisi Berran Özen Kırmızıgül’ün sağlık durumunun halen kritik olduğu belirtilirken, PTT çalışanları olaya ve halen herhangi bir adım atmayan genel müdürlüğe tepkili.

2018’den bu yana PTT’ye kadrolu eleman alınmadığını vurgulayan sendika temsilcileri posta dağıtımcılarının aşırı sıcaklarda sırtlarında kargo yüklü çuvallarla, kota yetiştirme baskısı altında yalnızca bir şapka verilerek çalışmak zorunda bırakıldığını, tüm uyarılara karşı PTT Genel Müdürlüğü’nün hiçbir adım atmadığını vurguluyorlar.

35 derece üzeri sıcakta tek önlem şapka

PTT’de çalışan taşeron işçilerin örgütlü olduğu PTT-Sen Denetleme Kurulu Yedek üyesi Onur Yücel kurumda dağıtımda çalışan işçilerden daha önce de sıcak nedeniyle beyin kanaması geçiren işçilerin olduğunu söyledi.

“Önlem olarak kıyafet ve şapka veriliyor sadece. Onun dışında bir önlem alınmıyor” diyen Yücel dün yaşanan olaydan sonra özellikle bugün Türkiye genelindeki sıcak hava uyarısına ilişkin kurumun bir önlem alıp almadığına ilişkin sorumuza ise “Maalesef böyle bir durum yok” diye yanıt verdi.

Posta dağıtıcılarına uygulanan hedef kotalarının olduğunu belirten Yücel "Örneğin günlük 100 adet gönderiyle dağıtıma çıkacaksın diye. Bu sayılar o kadar yüksek ki arkadaşlar bu sayıları yetiştirmek için daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyor ve bu nedenle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar” diye belirtti.

Kotaların dağıtım merkezlerine göre değiştiğini ancak birçok merkezde alt limitin 85 ile 100 arası olduğunu kaydeden Yücel “Dağıtım bölgesi çok engebeli, yokuşlu olan arkadaşlar var. Onlara 100 gönderi dağıtacaksın denildiğinde o kişiler çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Sıcak altında ciddi yokuş tırmanıyorlar mesela” dedi.

Sırtlarında çuvalla sahaya çıkıyorlar

Sağlık sorunlarına yol açan bir başka önemli soruna da dikkat çeken Yücel “Yaya dağıtıcılar kargo da dağıttıkları için kargoların konulduğu çuvalları sırtlarına yükleyerek dağıtım yapıyorlar. Bu da ikinci ciddi sağlık sorunu yaratan etken” ifadesini kullandı.

Tam da 'dışarı çıkmayın' denilen saatlerde çalışıyorlar

PTT’de kamu emekçilerinin örgütlü olduğu KESK'e bağlı Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan ise sıcak havada posta dağıtım emekçilerinin çalışma koşullarına ilişkin önlem alınması için daha bir hafta önce PTT Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdıklarını söyledi.

Posta dağıtıcılarının tam da DSÖ’nün ve birçok sağlık kuruluşunun sıcak havalarda dışarıya çıkılmaması uyarısında bulunduğu saat 10.00 ile 16.00 arasında sahada posta dağıttığına dikkat çeken Balcan “İster istemez direkt güneşe maruz kalıyorlar. Kışın da yağmur kar demeden sahada bilfiil çalışıyorlar. Kurumun bu konuda önlemini alması gerekiyordu” dedi.

4 kişinin yapacağı iş bir kişiye yükleniyor

Sendika olarak sayı dayatması, 4 kişinin yapabileceği işin 1 kişiye yaptırılması konusunda PTT Genel Müdürlüğü’nü defalarca uyardıklarını belirten Balcan, “Taşeron firma elemanlarına yapmamaları gereken işleri yaptırmamaları konusunda hem barolar birliğine hem de Adalet Bakanlığı’na yazılar yazdık. Ama maalesef PTT Genel Müdürlüğü hiçbir zaman bunu görmedi” diye belirtti.

PTT Genel Müdürlüğü’nün 2018’den beri kuruma güvenceli personel alımı gerçekleştirilmediğini vurgulayan Balcan “Türkiye’de nüfus arttı, pandemi gerçekleşti, dünyada posta ve kargo sektörü büyüdü ama buna rağmen PTT Genel Müdürlüğü bugüne dek personel alımı konusunda bir adım atmadı. Bununla ilgili Türkiye’nin dört bir yanında basın açıklamaları yaptık, herhangi bir adım atılmadığı gibi bu itirazları yapan sendika temsilcilerimizi sürgün edilerek cezalandırıldı” dedi.

'Gerekirse iş bırakırız'

PTT çalışanı Berran Özen Kırmızıgül’ün beyin kanaması geçirmesiyle ilgili olarak Balcan “Bütün sendikaların birlikte ayakta olması gerekiyor. Bizim açımızdan taşeron, işçi, memur fark etmeksizin İzmir’de çalışan psta emekçileri ilk refleksi göstermiştir. Şu anda bu konuda adım atması gereken PTT Genel Müdürlüğü’dür. Bugün de sıcak havalarda çalışmaya karşı İl Genel Müdürlüğü’ne yazı yazacağız” diye konuştu.

İş bırakma kararı alıp almayacaklarını sorduğumuz Balcan “Arkadaşımızın durumunu takip ediyoruz. MYK toplantımızı yapıp gerekirse iş bırakma eylemlerine kadar gideriz” dedi.