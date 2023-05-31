Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetiminde CHP'li belediyeler yok sayıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yeni yönetimine CHP’li belediyelerin dahil edilmemesine tepki gösterdi.

Tüm belediyelere tarafsız destek amacıyla kurulan ve belediyelerden kesilen paylarla bütçesi oluşturulan Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetimin belirlendiğini ifade eden Torun, daha önce Birliğin 14 encümeninin dağılımının partilerin belediye başkanlığı sayısına göre yapıldığını, ancak yeni oluşturulan yönetimde CHP'ye tek bir üyelik verilmediğini söyledi.

Torun "İktidarın seçim sonrası ülkeyi nasıl yönetmek istediği TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Bu bir demokrasi ve adalet katliamıdır" dedi.

'Yeni bir skandalla karşı karşıyayız'

Torun yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“TBB, tüm belediyelere tarafsız destek olmak amacıyla kanunla kurulmuştur. Tüm belediyelerin zorunlu üyesi olduğu TBB’nin bütçesi, belediyelerden kesilen paylarla oluşmaktadır. 2019 yerel seçimlerinden bu yana bu bütçenin yüzde 50’den fazlası sadece bizim belediyelerimizden kesilmektedir. Ancak bizim belediyelerimizin kaynaklarıyla oluşan bütçe, yıllardır partizanca kullanılmıştır. Bütçenin tamamına yakını, sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmıştır. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasına hizmet götüren belediyelerimizin hakkı gasp edilmiştir.

Yıllardır bu hukuksuzluğa karşı mücadele ediyoruz. Birlik yönetimi hakkında hukuki süreç başlattık, Birlik toplantılarına katılmayarak protesto kararı aldık, TBMM İçişleri Komisyonu’nu toplantıya çağırdık ve Sayıştay’ı ziyaret ederek inceleme talep ettik. Ancak adalet taleplerimiz, partizan yönetim ve hukuk tanımayan iktidar tarafından reddedildi.

Biz bu adaletsizliğin düzelmesini beklerken şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız. “OTORİTERLİĞİN İLK YANSIMASI”

Şunu herkes bilsin ki iktidarın genel seçimlerin ardından ülkeyi nasıl yönetmek istediği, TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Bizim belediyelerimizden kesilen paralarla bütçesini oluşturan TBB’nin belediyelerimizi yok sayması, demokrasi ve adalet katliamıdır. Kimse bizden susmamızı beklemesin, çünkü susmayacağız. Tek bir belediyemizin hakkını, bu partizanlığa yedirmeyeceğiz.”