Türkiye Batılı yaptırımlar kapsamındaki ürünlerin Rusya'ya geçişini kesti

Rusya'ya Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımları Türkiye'nin de uygulaması yönünde yapılan baskının ardından Ankara'nın Moskova'ya Batılı malların geçişini durdurduğu ileri sürüldü.

Reuters'ın İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve bir AB diplomatına dayandırdığı haberinde, Türk hükümetinin şirketlere yasaklı yabancı malların bir listesini gönderdiği ve 1 Mart'tan itibaren bu malların Rusya'ya gönderilmemesi talimatını verdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi, Ankara'nın Avrupa Komisyonu'na 1 Mart'tan itibaren AB, ABD ya da İngiltere'nin yaptırımları ve ihracat kontrolleri kapsamına giren malların Rusya'ya transit geçişinin engelleneceğine dair sözlü güvence verdiğini söyledi. Türkiye Ticaret Bakanlığı konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Euronews'in haberine göre, ABD hükümeti geçen perşembe şirketlere, Moskova'nın Ukrayna'yı saldırısı sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymaları çağrısında bulunarak, bunun yapılmaması halinde Rusya'nın maruz kaldığı yaptırımların kendilerine de uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Batılı ülkeler, geçen yıl Şubat ayında Moskova'ya rekor düzeyde yaptırım uygulamıştı. Ancak Türkiye'den Rusya'ya tedarik kanallarının açık kalması üzerine Washington geçen ay Moskova'nın savaşta kullanabileceği kimyasallar, mikroçipler ve diğer ürünlerin ihracatı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Reuters geçen hafta da, Rus şirketlerinin son haftalarda Kazak ortaklarından yaptırım altındaki bazı ürünler hakkında talepte bulunduğunu ve iki kaynağın Türkiye'nin yeni kısıtlamalarına atıfta bulunduğunu bildirmişti.