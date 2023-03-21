İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly Gürcistan'daydı: Katil cinayet mahaline döndü

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sıradan bir isim değil. 1969 doğumlu siyasetçinin babası İngiliz, annesi Sierra Leoneli. Lisans eğitiminin ardından girdiği orduda bugün topçu yedek subayı. Muhafazakar Parti'nin taban örgütlenmesinden yükselerek partide önemli konumlara, milletvekilliğine ve hatta bakanlığa yükselmiş bir isim. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sürecini destekleyen siyasetçi, Muhafazakar hükümetler değişse de yeri değişmeyen isimlerden. Dolayısıyla emperyalizm açısından önemi ortada.

İngiltere resmî kaynaklarından yapılan açıklamalarda, Cleverly tarafından 16 ve 17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Moldova ve Gürcistan ziyaretlerinin bu bölgelerdeki "zararlı Rus etkisinin geriletilmesi" amacını güttüğü söyleniyor. Cleverly de özellikle Gürcistan'daki ziyaretleri sırasında ülkede demokrasinin güçlendirilmesi ve 2024 seçimlerinin adil bir şekilde yapılabilmesi için 500 bin pound sağlayacaklarını vurgularken Gürcistan'a karşı Rus etkisinin geriletilmesi için savunma ve siber-güvenlik alanlarında işbirliği yapılacağını ekliyor.

Cleverly, ziyaretleri sırasında bugün Güney Osetya toprakları olan bölgelere uzaktan bakarak, ailelerin ve toplulukların Rusya tarafından bölündüğünü, Gürcülerin egemenliklerinin ellerinden alındığı söyleyebiliyor. Oysa kendisi de mevcut duruma yol açan savaşın bizzat emperyalizmin gazına gelen Gürcü liderler tarafından çıkarıldığını bal gibi biliyor. Hatırlanacağı gibi Soros destekli bir "Gül Devrimi" süreciyle başa geldiği dönemde ABD Başkanı George W. Bush'un en ateşli takipçilerinden olan, bugün ülkeye izinsiz girip darbe teşebbüsünden mahkum durumda olan Mihail Saakaşvili emperyalizmin desteğine güvenerek 2008 yılında Rusya'ya saldırmış, ancak çok kısa sürede ağır bir mağlubiyet alarak geri çekilmek durumunda kalmış ve Gürcüler Oset topraklarından atılmıştı.

Son dönemde "ajan yasası" eylemleriyle sarsılan Gürcistan, emperyalizm tarafından şiddetli şekilde terbiye ediliyor. ABD, Gürcistan'ı Rusya'ya karşı yeniden savaşa sokarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ikinci cephenin açılmasını isterken, İngiltere de emperyalist hiyerarşide kendine düşen görevi yerine getirmek için kolları sıvamış gözüküyor.